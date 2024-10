Mihaela Cambei continuă să muncească după medalia obţinută la Jocurile Olimpice

Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a afirmat că medalia obţinută în acest an la Jocurile Olimpice de la Paris o motivează să continue să muncească pentru a obţine şi alte performanţe.„Nu pot promite o nouă medalie olimpică, pentru că nu ştiu ce urmează, dar cu siguranţă mi-aş dori să se întâmple mult mai mult şi nu îmi doresc să mă opresc aici. Această medalie m-a învăţat să fiu mult mai serioasă şi să rezist provocărilor mult mai bine, să le fac faţă mult mai bine, pentru că această Olimpiadă m-a făcut să trec prin ceva ce nu am mai trăit până acum şi m-a făcut să cred că sunt mult mai puternică şi mai rezistentă”, a declarat halterofila.Ea spune că după ce a cucerit medalia de argint la Paris a devenit mult mai vizibilă şi apreciată în ţară.„Momentan viaţa mea nu s-a schimbat, este la fel, poate sunt un pic mai vizibilă şi mai apreciată de mai mulţi oameni. Şi poate un pic mai strălucitoare, pentru că sunt în văzul tuturor acum şi trebuie să fiu atentă. Pentru că cred că oamenii ar avea ce să înveţe de la mine şi trebuie să fiu atentă la ce scot pe gură”, a completat sportiva.Originară din Oneşti, Cambei a afirmat că a primit unele oferte de a-şi schimba clubul, dar a precizat că a ales să continue la gruparea sportivă la care s-a format.„Am primit unele oferte de transfer de la alte cluburi după câştigarea medaliei, dar am ales să rămân momentan la clubul meu, CSM Oneşti. Am ales asta pentru că acolo am crescut şi mi se oferă tot ce am nevoie şi nu simt încă nevoia să plec”, a mai spus sportiva.