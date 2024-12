Monica Niculescu: „Un an foarte bun, pentru mine e un bonus la 37 de ani”

Jucătoarea Monica Niculescu a declarat la Gala Federaţiei Române de Tenis, că pentru ea 2024 a adus rezultate foarte bune, pe care le consideră un bonus având în vedere că are 37 de ani şi că nu credea că mai poate juca la un asemenea nivel.„Mă simt foarte fericită că am mai câştigat un titlu cu Gabi (Gabriela Ruse, la Angers, n. red.), sunt foarte fericită. Nu aveam în plan să joc acest turneu, dar m-a rugat Gabi, a zis 'hai, Moni, vino că e frumos aici'. Având în vedere că l-am câştigat şi anul trecut, am zis hai să vin să-mi apăr titlul, dar nu mă gândeam că îl voi câştiga iar. A fost foarte bine şi a fost chiar un tenis bun. Având în vedere că la Fed Cup (Billie Jean King Cup) nu am reuşit să producem acest tenis bun din păcate, a fost foarte dezamăgitor, dar mă bucur că am reuşit acum. Pentru mine a fost un an foarte bun, cu două titluri importante, Monterrey şi Strasbourg, am avut o constanţă în partenere, cât de cât şi mi-a plăcut. Am terminat şi anul cu turneu câştigat, am câştigat şi Hong Kong-ul, nu mă aşteptam, pentru că tot ceea ce fac acum pentru mine este un bonus. Deja am 37 de ani şi nu mă mai gândeam că pot juca la un nivel foarte bun, dar sunt foarte fericită şi nu pot să mă gândesc decât la mai bine”, a declarat jucătoarea română.Niculescu a spus că se gândeşte la retragere de trei ani, dar tot amână pentru că rezultatele o împing să continue.