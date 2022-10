Motoare turate la maximum! Titlul naţional la Rally Raid se decide la Constanţa

Pentru al doilea an consecutiv, titlul în Campionatul Naţional de Rally Raid se decide la malul Mării Negre.Aproape 100 de concurenţi din România, dar şi din străinătate şi-au anunţat prezenţa pe litoral pentru a se întrece, în perioada 14-16 octombrie, la clasele moto, auto, SSV şi QUAD, în cadrul celei de-a noua ediţii organizată de Asociaţia 4V Rally Raid la Constanţa. Şi pentru că întrecerea este deschisă tuturor pasionaţilor de sporturi cu motor, concursul se va desfăşura pe trei categorii: profesionişti, promo şi discovery.De departe, cea mai captivantă luptă pentru clasamentul general se va duce la profesionişti, acolo unde titlul se va decide între Ferenc Fodor şi Ionuţ Florea, ambii de la clasa moto, şi echipajul compus din Călin Cămărăşan şi Bogdan Luha, de la clasa SSV. De altfel, ultimii doi sunt şi campionii en-titre care au terminat pe primul loc la Constanţa în urmă cu un an, tot după o luptă foarte strânsă. Înaintea ultimei runde a Campionatului Naţional de Rally Raid, aceştia sunt despărţiţi de doar cinci puncte în fruntea ierarhiei, lider fiind Ferenc Fodor, cu 48 de puncte.Devenită deja o competiţie cu renume internaţional în primul rând datorită organizării la standarde la cea mai înaltă calitate, dar şi a traseelor pe care le propune judeţul Constanţa, 4V Rally Raid România atrage şi prin varietatea de vehicule care participă în competiţie.„La categoria auto, concurează maşini 4x4 care sunt special echipate pentru a cuceri trasee cu teren accidentat, în timp ce la categoria SSV (Side by Side Vehicle) sunt încadrate vehicule de dimensiuni mici, special create pentru teren greu. Echipajele Auto şi SSV sunt formate din pilot şi copilot.La categoriile moto şi QUAD, se concurează pe motociclete şi ATV-uri conduse de o singură persoană”, au transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, organizatorii evenimentului de la Constanţa.XXXWeek-end-ul acesta, motor-sportul naţional revine în cele mai mari oraşe din România.În inima Transilvaniei, se va desfăşura Raliul Clujului, competiţie ce va aduce în munţii Apuseni peste 80 de echipaje de top din Campionatul Naţional, iar la Bucureşti, în zona Romexpo, în cadrul Salonului Auto, va avea loc Cursa campionilor, etapă ce încununează sportivii din cadrul GTAutoClub - Campionatul Naţional de Super Slalom.Foto: Asociaţia Club Sportiv 4V Motorsport