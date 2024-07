Naţionala de suflet a României părăseşte cu capul sus EURO 2024

Aventura naţionalei de fotbal a României la EURO 2024 s-a încheiat dureros, cu un eşec fără drept de apel în faţa Olandei, echipă care a făcut cel mai bun joc al său în turneu, după prestaţii dezamăgitoare în grupă. O înfrângere în teren, dar o victorie categorică în tribune, unde fanii tricolorilor au fost fantastici.Naţionala României a părăsit Campionatul European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, după ce a fost învinsă de reprezentativa Olandei cu scorul de 0-3 (0-1), pe „Football Arena” din Munchen, în optimile de finală.Cody Gakpo (min. 20) şi Donyell Malen (min. 83 şi 90+3) au marcat golurile unei victorii meritate a „Portocalei Mecanice”, care a dominat clar întâlnirea, dar a beneficiat şi de clemenţa arbitrului în câteva momente cheie.Chiar dacă a fost eliminată, naţionala iese onorabil din arenă, iar acest moment ar putea fi un nou început pentru fotbalul românesc, lucru subliniat şi de selecţionerul Edward Iordănescu.„Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt. Pentru că ne-am dorit foarte mult pentru români şi pentru noi, după toată emulaţia care s-a creat şi fericirea creată de acest parcurs. Am dat totul ca să mergem mai departe. Încheiem o poveste frumoasă, dar o poveste care poate să aducă în viitor lucruri foarte bune dacă ştim cum să gestionăm acest moment.Pentru fotbalul românesc, poate fi un nou început. Eu le mulţumesc băieţilor pentru tot parcursul şi pentru toată implicarea lor, au depăşit limite şi aşteptări. Însă e greu într-o lună de vară să depăşeşti zeci de decalaj între fotbalul nostru şi fotbalul olandez. Asta e realitatea”, a declarat tehnicianul român.Aşa cum era de aşteptat, acesta şi-a îndreptat gândurile şi către suporteri, care au făcut spectacol în tribune.„Le cer iertare suporterilor că nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul lor. Ei sunt campionii Europei, noi nu suntem.Primele 20 de minute ne-au aparţinut şi am avut şi ocazii. Am făcut această strategie pentru că ştiam că se aşteaptă să cedăm teren şi am vrut să îi surprindem. I-am pus în dificultate, însă la prima ocazie a lor au creat golul. Toate golurile sunt pe acţiuni individuale, pentru că au calitate foarte mare. E trist pentru că am pierdut cu 0-3, însă echipa noastră a dat tot ce a avut mai bun”, a adăugat Iordănescu.Iordănescu, la final de contractCel mai probabil, meciul cu Olanda a fost ultimul pentru selecţionerul Edward Iordănescu pe banca tricolorilor. Întrebat dacă va rămâne sau nu la echipa naţională, tehnicianul a dat de înţeles că nu îşi va prelungi contractul cu Federaţia Română de Fotbal.„Pentru mine, lucrurile sunt clare. Sunt mândru de tot ce s-a realizat aici, de echipă, de colegii mei, de munca noastră. Cred că această echipă naţională poate să continue să crească.În ceea ce mă priveşte, am nevoie de odihnă. După care cu siguranţă va fi o discuţie cu conducerea federaţiei şi cu preşedintele, cărora le mulţumesc pentru tot suportul. Dar în acelaşi timp va fi o discuţie cu familia mea. Nu ştiu ce o să fie, dar ştiu un lucru clar, în momentul ăsta cred că familia mea are nevoie de mine mai mare decât echipa naţională a României. Cel puţin în acest moment asta simt.Familia mea are nevoie să îi fiu aproape, pentru că au fost doi ani şi jumătate foarte grei, cu multă muncă, sacrificii, momente grele, cu atacuri foarte multe, cu momente de lipsă de încredere”, a spus Iordănescu.