România înfruntă Olanda în optimile EURO 2024. "Trebuie să facem un meci perfect pentru a câştiga!"

Pentru naţionala de fotbal a României, a venit momentul adevărului. Generaţia de Suflet, aşa cum a fost „spontan” branduită după victoria cu Ucraina, va înfrunta un adversar de top în optimile de finală ale EURO 2024: Olanda. Dacă vor reuşi o calificare istorică în sferturi, tricolorii vor închide definitiv gura contestatarilor/cârcotaşilor. Dacă nu…Naţionala condusă de Edward Iordănescu va înfrunta puternica reprezentativă a Olandei în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, meci care va avea loc marţi, 2 iulie, de la ora 19.00, pe „Football Arena” din Munchen.România porneşte din postura de câştigătoare a Grupei E, în timp ce Olanda, clasată pe locul al treilea în Grupa D, a avut mari emoţii până să ajungă în această fază a turneului. Cu toate acestea, Olanda porneşte cu prima şansă, lucru recunoscut şi de tehnicianul român.„În mod cert, ne aflăm în faţa celei mai mari provocări din parcursul nostru împreună. O spune istoricul duelurilor cu Olanda, o spun valorile individuale ale adversarului, experienţa lui uriaşă în astfel de contexte la acest nivel. Tot ce am cucerit până acum am cucerit cu realism: da, Olanda e favorită. Iar tot ce am cucerit până acum am cucerit prin unitate, ambiţie şi sacrificiu. Acum e nevoie de unitate în fiecare secundă, ambiţie fără precedent şi sacrificiu total într-o singură direcţie. Dacă înaintea fiecărui meci de la EURO am spus că băieţii sunt pregătiţi, acum spun că sunt pregătiţi, dar e nevoie şi de un răspuns din partea lor pe care nu pot să-l ofer decât după meci. Un răspuns pe care nimeni nu ni-l poate oferi acum în afară de ei: cât de tare ne dorim mai mult?”, a afirmat Iordănescu.La rândul său, fundaşul Andrei Raţiu este de părere că România trebuie să facă un meci aproape perfect pentru a învinge Olanda.„Cred că va fi cel mai important meci din viaţa mea. Olandezii sunt jucători de un nivel foarte înalt şi întotdeauna se bat pentru trofee, campionate, titluri şi aşa mai departe. Cred că trebuie să facem un meci aproape perfect pentru a câştiga. E important să fim foarte concentraţi şi să profităm de şansele noastre. Fotbalul olandez este foarte puternic, bazat mult pe jocul fizic.O să fim pregătiţi şi pentru lovituri de departajare, pentru că e posibil orice. Dacă am ajunge în sferturi, numele noastre ar rămâne pe vecie. Şi cred că este ceva foarte, foarte important pentru România. Eu sunt privilegiat să fac parte din generaţia asta”, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, internaţionalul român.Aşadar, ceea ce a fost de spus s-a spus, zarurile au fost aruncate, urmează 90 de minute (sau poate mai multe!) decisive pentru această generaţie privită cu scepticism: că a fost o calificare la Euro norocoasă, că au fost adversari care ne-au privit de sus şi s-au „înţepat” ori că, din contră, am avut pe culoar adversari accesibili.Belgia ne-a administrat un duş rece, readucându-ne cu picioarele pe pământ, însă o victorie cu Olanda ar deschide acestei generaţii larg porţile consacrării, ale performanţei dublate de valoare şi nu de hazard.