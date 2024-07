Evaluare Naţională 2024. Unele dintre cele mai tari perle scrise de elevi

Profesorii au parte de noi perle atunci când se apucă de corectat lucrările de la Evaluarea Națională 2024. Cadrele didactice care au corectat lucrările de la Limba și literatura română au găsit o mulțime de greșeli de scriere. Unul dintre elevi a scris că „O venit căldura și am vrut să mai stau pe afară… am învățat așa, când am mai avut chef”, iar un altul a scris că nu a învățat așa de mult, potrivit bugetul.ro







„Cireșarii erau persoanele care acum, în iunie, și pââână în august, culegeau muuulte cireșe. Apoi le numărau: una, două, trei și tot așa. Șeful cireșarilor era numit cireșar-șef. Ce frumoasă era viața de cireșar!”, așa arată o caracterizare de personaj în opinia unui alt elev.







”Pot asocia cartea „Cireșarii” cu Biblia, lectura mea suplimentară. Sunt personaje multe, frumoase și copii în amândouă. Printre care, Isus”. ”Cireșarii sunt Indiana Jones și Arca Secretelor, doar că români. Și eu ador cireșele! E trăsătura personală care mă apropie de personaj”, sunt printre multele expresii pe care elevii le-au folosit în cadrul examenului de la Limba și literatura română, scrie bugetul.ro