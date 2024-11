O nouă etapă spectaculoasă desfăşurată în Liga a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa

Etapa a 17-a din Liga a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa a fost cel puţin la fel de spectaculoasă pe cât au fost şi celelalte desfăşurate până în prezent.Scorul etapei s-a înregistrat în partida CSC Mihail Kogălniceanu - AS Aurora 23 August, acolo unde oaspeţii s-au impus cu un incredibil scor de 9-1.CSO Murfatlar nu a putut rezista pe teren propriu în meciul cu CS Lumina şi a fost nevoită să cedeze cu scorul de 1-2.Chiar dacă a traversat în ultimul timp o perioadă bună, CS Viitorul Cobadin nu mai dă acelaşi randament, însă chiar şi în aceste condiţii echipa antrenată de Ionel Langu a reuşit să scoată un rezultat de egalitate pe teren propriu, scor 0-0, cu AS Portul Constanţa.CS Viitorul Hârşova a avut etapă liberă, astfel că fotbaliştii, împreună cu staff-ul tehnic au timp să pregătească următoarea partidă.CS Victoria Cumpăna a primit pe teren propriu vizita celor de la CS Năvodari. A fost un meci echilibrat, iar la finalul celor 90 de minute regulamentare de joc tabela a arătat scorul de 1-1.CS Farul Tuzla a avut parte de o nouă etapă dezastruoasă. A primit pe teren propriu vizita celor de la CS Poseidon Limanu şi a fost învinsă clar cu 2-7.În schimb, CS Eforie a fost peste aşteptări în meciul cu CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă şi a dat recital în faţa propriilor suporteri, impunându-se cu 7-1.CS Sparta Techirghiol şi-a respectat statutul de favorită în deplasarea de la CSO Ovidiu şi după 90 de minute de joc a câştigat fără emoţii, scor 4-1.Liderul CS Agigea nu a avut nicio problemă în deplasarea cu AS Constructorul Topraisar şi a înscris de patru ori, primind doar un singur gol.În urma acestei etape CS Agigea rămâne pe primul loc, cu 42 de puncte, fiind urmată de CS Sparta Techirghiol, care are 39 de puncte. Pe locul al treilea se află CS Poseidon Limanu, cu 36 de puncte, iar pe patru este echipa antrenată de fostul mare fotbalist, Vasilică Cristocea, cu 33 de puncte.Farul Tuzla rămâne „Lanterna Roşie” cu 2 puncte câştigate în 16 etape, iar pe penultimul loc se află CSC Mihail Kogălniceanu, cu 8 puncte, la egalitate cu CS Eforie, însă cu un golaveraj inferior.În etapa viitoare, cea de-a 18-a, liderul CS Agigea va juca în deplasare pe terenul celor de la CSO Ovidiu, iar ocupanta locului al doilea, CS Sparta Techirghiol va evolua tot pe teren străin, acasă la CS Eforie.Un alt meci important este cel dintre CS Viitorul Cobadin şi AS Aurora 23 August, iar ACS Portul Constanţa se va deplasa pe terenul celor de la CSO Murfatlar.