Etapă cu goluri multe în Liga a IV-a la fotbal din Constanţa. CS Agigea rămâne lider

A fost o nouă etapă spectaculoasă în Liga a IV-a la fotbal în judeţul Constanţa. Cele 16 echipe s-au luptat din greu pentru punctele puse în joc, iar meciurile au fost foarte intense, mai ales că s-au disputat şi pe unele terenuri aproape dezafectate.Scorul etapei cu numărul 16 a fost înregistrat de ACS Portul Constanţa, formaţie care a predat o adevărată lecţie de fotbal în faţa celor de la CSC Mihail Kogălniceanu, pe care i-au învins cu scorul de 14-0.AS Aurora 23 August a stat, astfel că fotbaliştii împreună cu staful tehnic au timp să pregătească meciul din etapa viitoare.CS Poseidon Limanu a dezamăgit în meciul pe care l-a disputat pe teren propriu împotriva formaţiei CS Victoria Cumpăna. Echipa antrenată de fostul fotbalist Vasilică Cristocea s-a impus în deplasare cu scorul de 4-2 şi s-a întors acasă cu toate cele trei puncte puse în joc.CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă a fost învinsă tot cu scorul de 2-4, tot pe teren propriu, de CSO Ovidiu.Totodată, CS Năvodari a dat recital în faţa propriilor fani, pe stadionul „Flacăra” şi s-a impus cu 5-0 în meciul cu CS Eforie.CS Sparta Techirghiol şi-a spălat toate păcatele din etapele trecute şi a trecut foarte uşor de AS Constructorul Topraisar cu scorul de 8-2.Liderul clasamentului, CS Agigea, a obţinut o victorie facilă pe teren propriu cu CSO Murfatlar, scor 3-1.CS Viitorul Cobadin nu a confirmat forma bună în care s-a aflat în ultimele etape şi s-a văzut învinsă în deplasare, pe terenul celor de la CS Lumina cu scorul de 1-3.În ultimul meci din această etapă, CS Viitorul Hârşova nu a avut nicio emoţie în partida cu Farul Tuzla, formaţie pe care a învins-o cu 3-1.După 16 etape, CS Agigea rămâne lider, cu 39 de puncte, la trei lungimi în faţa ocupantei locului secund, CS Sparta Techirghiol. Învinsă în această etapă, Poseidon Limanu a pierdut teren şi a rămas cu 33 de puncte. CS Victoria Cumpăna se află pe locul al patrulea, cu 32 de puncte, la o lungime în faţa ocupantei locului cinci, ACS Portul Constanţa.În subsolul clasamentului este suferinţă multă, mai ales după ce „lanterna roşie”, CS Farul Tuzla, a rămas cu două puncte după 16 etape disputate.CS Eforie are şi ea cinci puncte, iar CSC Mihail Kogălniceanu şi CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă ocupă locurile 15, respectiv 14.La mijlocul clasamentului lupta este tot una strânsă. AS Constructorul Topraisar este pe locul 13, CS Viitorul Hârşova pe 12, CSO Ovidiu pe 11, iar CS Viitorul Cobadin pe 10.