Principele Radu: „Aţi dovedit că Federaţia de Tir cu Arcul are prezent, dar mai ales viitor”

Alteţa Sa Regală Principele Radu i-a primit luni, 18 noiembrie, la Palatul Elisabeta, pe reprezentanţii Federaţiei Române de Tir cu Arcul, conducători, antrenori, sportivi, care se află sub Înaltul Patronaj al Casei Regale de 13 ani, pentru a marca rezultatele obţinute în acest an.„Sunt nespus de bucuros că nu se încheie anul 2024 înainte de a vă vedea şi de a vă transmite din partea Majestăţii sale şi a mea, a întregii familii regale, felicitări pentru anul atât de rodnic şi de dificil şi de frumos pe care l-am parcurs împreună.Aş vrea să evoc mai întâi admiraţia pe care o am faţă de federaţia dumneavoastră, pe care o cunosc nemijlocit de 13 ani şi care n-a făcut decât să crească în fiecare an. Nu au fost aceşti 13 ani cei mai uşori, nici cei mai simpli din istoria contemporană a României. Am trecut prin multe încercări împreună şi dumneavoastră aţi dovedit că federaţia are prezent, dar are mai ales viitor în toate competiţiile pe care le acoperiţi cu prezenţa dumneavoastră inspirată.Sunt, de asemenea bucuros să constat că într-un moment dificil pentru sportul românesc, în care trebuie să facem faţă unor criterii şi unor presiuni foarte mari din punctul de vedere al competiţiei, cu toate neajunsurile care sunt încă o realitate a aproape tuturor sporturilor din România, federaţia dumneavoastră reuşeşte să adune tineri, să se impună în judeţe, în filiale, să le facă să crească şi să dea speranţă celor care vor privi generaţiile viitoare”, a declarat Principele Radu.