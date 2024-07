Mădălina Amăistroaie: „Consider că pot intra în primele zece locuri”

Suceveanca Mădălina Ştefania Amăistroaie, care va reprezenta România la a doua ediţie consecutivă a Jocurilor Olimpice la tir cu arcul, a declarat că îşi doreşte o clasare între primele zece sportive în clasamentul final al probei de la JO de la Paris.„Ca rezultat, vreau o poziţie cât mai bună. Voi vedea acolo exact ce se va întâmpla, dar consider că la cât mă pregătesc şi munca pe care o depun vor da un rezultat foarte frumos. Suntem 64 toate, eu consider că pot intra în primele 10 destul de sigur. Medalie la Olimpiadă, bineînţeles ăsta este visul oricărui sportiv, şi al meu. Eu spun că s-ar putea şi la Paris, asta voi încerca, să obţin un rezultat cât mai bun, iar o medalie ar fi un vis împlinit. Federaţia nu mi-a fixat un obiectiv, cred că mai multmi-am fixat eu singură. Adică bineînţeles să obţin un rezultat cât mai bun şi federaţia doar mă susţine. În primul rând, vreau să mă bucur de ceea ce mi se întâmplă, adică să mă bucur de această experienţă, că până la urmă pot învăţa din această competiţie şi să mă ajute şi pentru următoarea dată când va fi”, a spus Amăistroaie, 21 ani, care s-a clasat pe locul 33 la JO de la Tokyo.Pentru a ajunge la Paris, sportiva suceveană a participat după Olimpiada de la Tokyo la câte 6-7 turnee anual pentru a strânge punctele necesare calificării olimpice. Ea a obţinut biletul olimpic spre finalul lunii iunie.„Eu am obţinut calificarea pe baza clasamentului mondial, care cumva înseamnă o calificare mai sigură, deoarece eram clasată pe o poziţie destul de sus, pe locul 30. Şi asta a fost în urma rezultatelor la competiţiile internaţionale din ultimii trei ani. Şapte competiţii au fost doar anul acesta, anul trecut au fost cam şase, iar anul precedent tot aşa, cam 6-7 pe an. Pregătirea mea a constat în primul rând pentru a obţine calificarea, dar acum continuă şi pentru Jocuri efectiv. Cred că acum pregătirea diferă doar din punct de vedere psihic, deoarece acum sunt cumva mai liniştită. Când era pentru calificare avem, să nu zic un stres, dar nişte emoţii. Acum că am obţinut calificarea, adică mi-am îndeplinit obiectivul, sunt mai liniştită şi mă pot concentra mai mult pe ce contează”, a spus sportiva legitimată la CSM Suceava şi CSU Cluj.