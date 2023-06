Portarul român Florin Niță a plecat de la Pardubice

Florin Niță (35 de ani) este liber de angajament în momentul de față, după ce și-a încheiat contractul cu Sparta Praga și a refuzat oferta de a continua la Pardubice.În ultimul sezon, Pardubice a încheiat pe locul 14 în clasament și a avut nevoie să joace un baraj cu ocupanta locului 3 din eșalonul secund, pentru a se stabili formația care va evolua în prima ligă din anul următor.Chiar dacă a reușit salvarea de la retrogradare cu Pardubice, Florin Niță a decis să părăsească echipa în această vară. Portarul român a primit alte oferte mai bune și le-a transmis celor din conducere că își dorește să mai prindă un ultim contract avantajos, înainte să se retragă din activitate.„Florin are alte oferte mai interesante. Ne-am întâlnit și și-a luat adio. Ne-a spus că a fost fericit la Padurbice, dar vrea să meargă pe un alt drum”, a spus Vit Zavrel, citat de Irohlas.După ce și-a relansat cariera la Pardubice, Florin Niță a primit o ofertă de a rămâne la echipa care a evitat pe ultima sută de metri retrogradarea în eșalonul secund. Cu toate acestea, internaționalul român a refuzat propunerea clubului, chiar dacă oficialii formației au făcut mari eforturi să îl păstreze și i-au oferit un contract peste medie.„Am vrut să-l păstrăm pe Florin, așa că am făcut niște pași. I-am oferit condiții peste cele standard. Până la urmă, nu am fost de acord și pleacă. Merită să fie mulțumit pentru ceea ce a realizat în echipa noastră. Ne-a ajutat foarte mult”, a mai spus Vit Zavrel, directorul sportiv al FK Pardubice.