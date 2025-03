Probleme pentru echipele de fotbal constănţene din Liga a Treia. Axiopolis Cernavodă, situaţie financiară grea

Sezonul din Liga a Treia se apropie de final, iar judeţul Constanţa are nu mai puţin de trei echipe în Seria 3. Este vorba despre CS Gloria Băneasa, CS Axiopolis Cernavodă şi CS Medgidia.Cele trei formaţii nu au strălucit deloc în actualul sezon, ba mai mult, riscă să retrogradeze în Liga a Patra dacă nu se redresează în ultimele două etape care mai sunt de jucat până la final.Gloria Băneasa se află pe locul 7 în clasament, cu 22 de puncte şi are cele mai mari şanse de supravieţuire dintre cele trei formaţii din judeţul nostru.În ultima partidă din campionat, Băneasa a fost învinsă în deplasare de FC Agricola Borcea cu scorul de 0-2, într-un meci jucat în deplasare. A fost o înfrângere dureroasă pentru formaţia din Băneasa, care va primi în etapa viitoare vizita formaţiei ACS Recolta Gheorghe Doja.De partea cealaltă, CS Axiopolis Cernavodă trece prin probleme extrem de mari din punct de vedere financiar. Formaţia pregătită de cunoscutul antrenor Petre Grigoraş este pe locul 8 în clasamentul Ligii a Treia, cu 18 puncte. În ultima partidă din campionat, Axiopolis a cedat pe teren propriu, cu scorul de 0-3 în faţa liderului SC Popeşti-Leordeni.Surse din cadrul clubului spun că Primăria Cernavodă ar fi întrerupt finanţarea pentru club şi astfel este aproape imposibil pentru trupa lui Grigoraş să se descurce. Mai mult decât atât, unele dintre probleme au fost divulgate public de către un jucător al celor de la Axiopolis Cernavodă, şi anume Iulian Carabela. Acesta a făcut o postare pe pagina sa personală de Facebook prin care şi-a strigat nemulţumirea atât în numele său, cât şi în numele colegilor săi. Căpitanul echipei din Cernavodă acuză faptul că jucătorilor nu li s-a dat o primă în valoare de 8.000 de euro promisă pentru accederea în play-off-ul Cupei României.„Încă de acum 2 ani, când noi, jucătorii, împreună cu staff-ul tehnic am reușit să facem o figură foarte frumoasă în Cupa României, unde am ajuns să jucăm play-off pentru accederea în grupele celei mai vechi competiții din România. Ni s-a promis de către conducerea clubului o primă de 8.000 de euro, însă nu s-au ținut de promisiune și nici până în ziua de azi nu am văzut banii. Am muncit în condiții mult mai proaste decât adversarii pe care i-am întâlnit, iar ca urmare a acestui fapt ar fi fost frumos să primim o remunerație pentru toată munca depusă la 35 de grade, fără apă la antrenamente. Aparent problemele au persistat, iar cu toate că promisiunile celor din conducerea clubului sunau foarte bine, se pare că nu s-au ținut de absolut nimic, iar această echipă a continuat cu toate astea să joace, în niște condiții mizere, doar pentru că am jucat cu sufletul pentru suporterii cărora pe această cale le mulțumim pentru tot sprijinul și sperăm să înțeleagă acum prin ce trecem, ca să le putem oferi 90 de minute de relaxare în tribunele noastre în continuare”, a declarat printre altele Iulian Carabela.Nu în ultimul rând, CS Medgidia este pe locul 9 în clasamentul Ligii a Treia, cu 14 puncte şi aparent are probleme mari. Echipa antrenată de Gelu Hampu a pierdut ultimul meci disputat în deplasare pe terenul celor de la ACS Recolta Gheorghe Doja şi speră ca în ultimele două partide să remedieze situaţia.Rămâne de văzut dacă cele trei formaţii din judeţul Constanţa vor reuşi să se menţină pe linia de plutire şi nu vor retrograda în Liga a Patra.