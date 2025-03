Greva generală de la Oil Terminal, suspendată până la aprobarea bugetului companiei

Situaţie detensionată, cel puţin pentru moment, la Oil Terminal SA. Afectaţi de prevederile celebrei „Ordonanţe Trenuleţ”, muncitorii din compania constănţeană anunţaseră mişcări de protest, însă, în cele din urmă, au fost găsite soluţii, iar greva a fost suspendată. Urmează a fi parafat bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2025!Mare parte dintre revendicările sindicaliştilor de la Oil Terminal şi-au găsit rezolvare odată cu modificarea „Ordonanţei Trenuleţ”, cea mai importantă fiind legată, bineînţeles, de salarizare.Conform planificării iniţiale, joi, 6 martie, ar fi trebuit ca muncitorii să intre în grevă generală, o formă de protest împotriva politicii Guvernului, respectiv împotriva măsurilor prevăzute de OUG 156/2024, însă acest scenariu nedorit de nimeni a fost până la urmă evitat.„Considerăm că s-a făcut dreptate, nu era normal să fim incluşi în ordonanţă, în condiţiile în care noi nu luăm bani de la buget, noi susţinem bugetul naţional! Astfel, greva a fost suspendată. Aşteptăm aprobarea bugetului societăţii, vor urma negocieri de indexare salarială pentru 2025.Au mai rămas de rezolvat problemele vizavi de modificarea Legii dialogului social. Ni se interzice astfel dreptul de a negocia! Ne-am chinuit, din 2011 până în 2022, să obţinem o lege favorabilă, iar acum tot ceea ce câştigasem s-a anulat. Am fost în audienţă la Ministerul Energiei, la Guvern, cei de la Ministerul Muncii au înţeles efectele pe care le produce legea, se va discuta direct la nivel de prim-ministru”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Oil Terminal, Nicu Androne.Negocieri de primăvarăLa rândul său, directorul general al Oil Terminal, Viorel Sorin Ciutureanu, a anunţat că Adunarea Generală a Acţionarilor va fi convocată în cursul acestei luni sau a celei viitoare, obiectivul principal fiind aprobarea bugetului.„Sindicatul Oil Terminal ne informase despre intenţia de a declanşa greva. Am transmis la acel moment că bugetul de venituri şi cheltuieli pe 2025 va fi întocmit conform prevederilor legale în vigoare şi că vom iniţia discuţii cu reprezentanţii sindicatelor pentru a identifica împreună măsurile ce se impun, pentru a evita pe cât posibil conflictele de muncă şi impactul asupra activităţii societăţii.Prin OUG 4/2025, au fost aprobate nişte modificări/derogări faţă de OUG 156/2024 în baza cărora, la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2025, vom putea prevede unele creşteri la cheltuielile de natură salarială faţă de anul precedent. Astfel, sindicatul ne-a informat că va suspenda greva până la negocierea şi aprobarea bugetului.Oil Terminal este o companie listată la Bursa de Valori Bucureşti şi, în baza prevederilor aplicabile, are obligaţia de a convoca Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli până cel mai târziu în data de 10 aprilie 2025”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul general Viorel Sorin Ciutureanu.La intersecţia culoarelor de transport maritimÎnfiinţată în anul 1898, sub denumirea „Steaua Română”, societatea Oil Terminal SA ocupă o poziţie strategică în zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal pentru import/export ţiţei, produse petroliere şi petrochimice la nivel naţionale. Compania prestează servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export şi tranzit.Terminalul petrolier din Constanţa este unul dintre cele mai mari din sud-estul Europei, situat la intersecţia culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală şi de Vest şi Orientul Apropiat. Societatea şi-a dublat cifra de afaceri anul trecut.Compania Oil Terminal are 1.060 de salariaţi, dintre care 1.000 sunt membri de sindicat.