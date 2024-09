Răzvan Oaidă a semnat pentru Universitatea Cluj

Mijlocaşul Răzvan Oaidă (26 de ani), care pe 10 septembrie şi-a reziliat contractul cu Rapid, a semnat o înţelegere pe doi ani cu echipa Universitatea Cluj, a anunţat, miercuri, liderul Superligii de fotbal pe site-ul său oficial.Oaidă, care are Cupa României în palmares şi peste 180 de meciuri în Superligă, a început fotbalul la Atletico Arad, însă la vârsta de 16 ani calităţile sale au atras atenţia clubului englez Wolverhampton. A evoluat în academia clubului timp de doi ani, după care a ajuns în Italia, la juniorii celor de la Brescia.A revenit în România, la FC Botoşani, în 2017, unde Oaidă a făcut pasul spre seniori. A debutat în prima ligă împotriva celor de la FC Viitorul Constanţa pe 25 noiembrie 2017. În total, a bifat 51 de partide pentru formaţia din nordul Moldovei în toate competiţiile, în două sezoane.Începând cu sezonul 2019/2020, Oaidă a evoluat în tricoul echipei FCSB. În primul sezon a câştigat Cupa României, cel dintâi trofeu al carierei. Ultimul sezon la FCSB, 2022/2023, a consemnat şi debutul în grupele unei competiţii europene pentru Răzvan Oaidă, care a evoluat în Conference League. În total, a jucat pentru FCSB în 122 de partide, marcând 7 goluri şi oferind 8 pase decisive.La începutul sezonului 2023/2024, mijlocaşul a ajuns la Rapid, acolo unde a fost o piesă de bază, fiind utilizat în 44 de meciuri (un gol şi 3 pase decisive). Pentru Rapid are şase prezenţe în acest sezon de Superligă.Răzvan Oaidă a făcut parte lotul naţionalei U21 la Campionatul European de tineret din 2021. Mijlocaşul a evoluat împotriva Olandei (1-1) şi contra Germaniei (0-0) la acel turneu final.În total, a adunat 29 de meciuri sub tricolor, de la U17 la U21.