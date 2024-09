CS Dinamo omologhează stadionul care urmează a fi demolat, pentru meciurile din Liga a III-a

Stadionul Dinamo din Capitală, care urmează să fie demolat pentru a fi ulterior reconstruit, va fi gazda meciurilor disputate de echipa de fotbal a Clubului Sportiv Dinamo pe teren propriu, în Liga a III-a, a declarat preşedintele CS Dinamo, Ionuţ Popa.Oficialul a motivat decizia de a juca meciurile de pe teren propriu pe stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare, a cărui demolare a început prin dezasamblarea unor sectoare de la cele două tribune, prin faptul că nu se găsesc terenuri optime pentru a fi închiriate în Bucureşti sau Ilfov.„Din câte ştiu eu, echipa a jucat o etapă la Cernica şi a fost terenul foarte prost. Aşa că până vom găsi un alt teren, o săptămână, două trei, vrem să jucăm o etapă acasă. Nu sunt terenuri, efectiv, nici în Bucureşti, nici în Ilfov, pentru că noi suntem obligaţi să jucăm în Bucureşti sau Ilfov. Nu ai voie să joci în Călăraşi sau alte judeţe. Nu e nimic liber, la Juventus nu au vrut să închirieze, la Arcul de Triumf nu este loc şi aşa, până găsim, am luat toate variantele în calcul, am zis să omologăm câteva etape la noi ca să avem timp să căutăm”, a declarat Popa.Preşedintele CS Dinamo a explicat că decizia de a omologa terenul din Ştefan cel Mare pentru meciurile din Liga a III-a nu are legătură cu procesul de reconstrucţie a noului stadion, care este în grafic.„În această săptămână licitaţia este în curs de desfăşurare. Am înţeles că se termină în această săptămână, dar procesul de reconstrucţie merge în continuare, nu are nicio treabă. Noi am plecat de aici efectiv, pentru că au început să se scoată anumite sectoare şi scaune, dar nu sunt terenuri. Deci nu are nicio legătură cu construcţia stadionului”, a afirmat oficialul dinamovist.