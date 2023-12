Ionuţ Lupescu, numit preşedinte de onoare al Clubului Sportiv Dinamo

Fostul internaţional, care se ocupă deja de realizarea proiectului academiei de fotbal a CS Dinamo, a declarat că funcţia îl onorează, dar şi îl responsabilizează, mai ales că a fost deţinută anterior de Ivan Patzaichin.





„Nu mă aşteptam de când am venit în România să primesc aşa ceva, mai ales că predecesorul meu a fost unul dintre cei mai mari sportivi români, nu doar dinamovişti, Ivan Patzaichin, care din păcate nu mai este lângă noi. E o mare responsabilitate pentru mine să duc mai departe munca dânsului. Este clar însă că pentru mine e un moment deosebit, pentru că acum 40 şi ceva de ani păşeam pentru prima oară în Parcul Sportiv Dinamo, care oferea condiţii tuturor sportivilor. Din păcate, infrastructura Parcului Sportiv Dinamo azi arată destul de prost şi acesta este şi motivul pentru care am acceptat să vin alături de preşedintele Ionuţ Popa. Împreună cu conducerea Ministerului de Interne sperăm să avem pe masă Hotărârea Guvernului pentru a construi o nouă arenă, multifuncţională, nu doar pentru rugby şi fotbal, ci şi pentru celelalte sporturi. Sperăm ca în acelaşi timp să mai facem ceva investiţii şi în alte locuri ale Parcului Sportiv, care trebuie aduse la standarde europene. De aceea cred eu că e important să revin aici, unde am crescut. Vreau să ajut pentru ca Parcul Sportiv să aibă academii la toate sporturile, pentru că vorbim despre cel mai mare club din România”, a spus Lupescu.





Fostul fotbalist Ionuţ Lupescu a fost numit în funcţia de preşedinte de onoare al Clubului Sportiv Dinamo, prin ordinul ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, anunţul fiind făcut în cadrul Galei Sportului Dinamovist 2023.