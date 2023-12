Marius Florea: "La Europenele şi Mondialele de seniori nu am avut rezultate bune"

„Anul 2023, dacă ne referim vizavi de cadeţi, juniori şi tineret, cred că a fost cel mai bun an pe care l-a avut federaţia noastră. La Campionatele Europene de cadeţi şi juniori de la Tallinn, am avut de exemplu un loc doi la sabie masculin individual cadeţi, un loc doi la sabie masculin echipe cadeţi, un loc doi la sabie feminin individual cadete, un loc trei la sabie feminin individual cadete, un loc unu la sabie feminin echipe cadete, un loc trei la sabie masculin individual juniori, un loc trei la sabie feminin individual junioare şi un loc unu la sabie masculin echipe juniori. La Campionatul Mondial de cadeţi şi juniori am avut la sabie masculin juniori un loc trei la echipe. La Europenele de tineret de la Budapesta am avut un loc doi la sabie feminin individual şi un loc doi la sabie masculin pe echipe. La Jocurile Europene de la Cracovia, am avut un loc doi prin Ilina Pantiş la sabie feminin individual şi un loc trei prin Mălina Călugăreanu la floretă feminin individual. Acestea au fost rezultatele din anul acesta. Din păcate, la Europenele şi Mondialele de seniori nu am avut rezultate bune, aici unde eram interesaţi, şi ne doare foarte, foarte tare, având în vedere calificările olimpice”, a declarat Marius Florea.





Preşedintele FRS a opinat că la nivel de seniori este nevoie de mult mai multă muncă pentru a se obţine una sau mai multe calificări la Jocurile Olimpice: „Este foarte simplu. Eu cred că trebuie să muncească foarte, foarte mult, mult mai mult decât până acum, pentru că, vedeţi dumneavoastră, noi câştigăm prin muncă foarte multă. Am mai spus că asta este problema noastră. Trebuie o concentrare mai bună, trebuie mult mai multă muncă”.





Anul 2023 a fost unul dintre cei mai buni ai Federaţiei Române de Scrimă la nivel de cadeţi, juniori şi tineret, dar seniorii au dezamăgit la Europenele şi Mondialele care ofereau puncte cruciale pentru calificarea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, a declarat preşedintele Marius Florea.