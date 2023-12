Asociația Județeană de Rugby Constanța, la momentul bilanțului

În aceste momente, la stadionul de rugby “Mihail Naca”, are loc o conferință de presă cu ocazia bilanțului de sfârșit de an a activității Asociației Club Sportiv Tomitanii Constanța. La eveniment participă Cristian Cojocaru, președinte ACS Tomitanii, Nicolae Manolache, președinte Asociația Municipală Rugby București și Andrei Szemerjai, fost director LPS Nicolae Rotaru Constanța.







Sorin Trancă: "A fost un an greu din punct de vedere financiar dar cu ajutorul tuturor am putut să trecem de greutăți. Vreau să îi mulțumesc lui Andrei Szemerjai, lui Adrian Țacu, de la Ghindărești. Avem la Tomitanii foarte mulți copii de la Ghindărești."













Nicolae Manolache: "Trec printr-o perioadă de sănătate mai precară dar am venit pentru că sunteți suflet din sufletul meu. Stiu că vă doriți să faceți sport pentru copii. Si asta este cel mai important. Am reușit să atragem echipele din Dobrogea care vin la București la turnee cu plăcere. Constanța are programe bine stabilite. Copiii nu au fost treziți de dimineață să obosească. Rezultatele sunt bune pentru că voi, Constanța, sunteți întotdeauna în față. Și contează foarte mult că acești copii pot să și viziteze Bucureștiul și alte orașe. Ce este aici este al rugby-ului constănțean. Aici a fost întotdeauna rugby adevărat. Au existat oameni care au muncit și care s-au jertfit. Știu că este foarte greu. Fără dumneavoastră nu se poate întâmpla nimic. Domnul Cojocaru este un om foarte bine organizat. Trebuie să mișcăm treaba."







Andrei Szemerjai: "Având în vedere că nu mai sunt persoană cu putere decizională, chiar și acei 44 de ani petrecuți la LPS m-au făcut să îndrăgesc sportul constănțean. Istoria rugby-ului constănțean nu o putem șterge. Putem să o îngropăm dar ea va ieși până la urmă la suprafață. S-a realizat un nucleu de copii care a crescut și care acum reprezintă Constanța. Una din casele rugby-ului constănțean din care au răsărit mulți dintre jucătorii internaționali, a dispărut de pe hartă. Mă refer la complexul de la Badea Cîrțan. Terenul a rămas de izbeliște iar sala a fost închisă. La ora aceasta singurul reprezentat al LPS care își desfășoară activitatea în sala de acolo este Adrian Ploțchi. Împreună cu noua conducere a liceului vom căuta soluții pentru copii.”













Cornel Vasile, antrenor Mihail Kogălniceanu: "De 16 ani mă ocup de juniorii de la Mihail Kogălniceanu. Mi-au trecut prin mână mii de copii. Noi îi creștem și trebuie să îi dăm mai departe. Noi muncim și CSM ne iau jucătorii și se laudă cu ei. Unde ajungem, fraților? Toată ziua auzim de acest Radu Mocanu de la CSM. De noi nu spune nimeni nimic. Suntem club formator, oameni buni. Eu nu am niciun drept la CSM Constanța. Eu îi antrenez și după aia ei își iau meritele. Este foarte dureros. Am ajuns cu ei la vârsta de 18 ani, nu merg mai departe și după aia vin străini în țară. Nu se poate așa ceva!"