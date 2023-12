Ion Bîrlădeanu (Kaiac-Canoe): „Rezultatele au fost foarte bune la seniori în acest an”

Preşedintele Federaţiei de Kaiac-Canoe, Ion Bîrlădeanu, a declarat că 2023 a fost un an cu rezultate foarte bune, cu medalii la Mondiale şi Jocurile Europene, plus două bărci care au obţinut calificarea pentru JO 2024 de la Paris.„Faptul că am calificat o probă de simplu, în care se reconfirmă că suntem cu potenţial de medalie, prin sportivul Cătălin Chirilă, e un lucru îmbucurător şi un obiectiv îndeplinit. Ca obiectiv propus pe cererea de finanţare, l-am depăşit, pentru că am mai calificat o probă la Jocurile Olimpice. Şi nu sunt de neglijat şi medaliile care s-au luat la Campionatele Mondiale şi la Jocurile Europene. Din punctul ăsta de vedere, rezultatele au fost foarte bune”, a declarat Ion Bîrlădeanu.Cătălin Chirilă a confirmat încă o dată statutul său de pretendent la o medalie olimpică în 2024, cu două medalii la Mondiale şi una la Jocurile Europene, în timp ce surpriza a venit din partea echipajului Ilie Sprincean şi Oleg Nuţă, ambii naturalizaţi din Republica Moldova, care au obţinut calificarea olimpică la canoe dublu în proba de 500 m.„A fost o calificare neaşteptată. Acum doi ani nu visam să ne calificăm în proba asta. Cred că se pot clasa pe un loc 4-6 la Olimpiadă. Anul ăsta a fost grea calificarea. Au fost multe echipaje şi ei au venit pe locul şase, la o jumătate de secundă de locul doi”, a adăugat Bîrlădeanu.Dacă la seniori obiectivele au fost depăşite, loturile de juniori şi de tineret nu au obţinut rezultatele scontate la marile competiţii.„La nivel de juniori şi de tineret suntem însă corijenţi, încă mai trebuie să lucrăm. Am investit alţi antrenori, mă chinui să fac un colectiv cât de cât închegat. Mai e o problemă cu plecarea sportivilor. Dacă nu obţin rezultate în doi-trei ani, e o nenorocire şi, gata, s-au lăsat. Aici e vorba de societate, de bani, de câştig, nu intru în amănunte, nu e problema mea”, a spus medaliatul cu bronz la JO 1980, la K1-1.000 m.