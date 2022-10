Kaiacişti şi canoişti de la CSM Constanţa, medaliaţi la Naţionalele de maraton

Tinerii kaiacişti şi canoişti de la CSM Constanţa s-au întors cu patru medalii de la Campionatele Naţionale de maraton, care s-au desfăşurat la Bascov-Budeasa. Competiţia a fost una de anduranţă, iar probele s-au derulat pe distanţele de 3 km, 7 km, 10 km, 14 km, respectiv 20 km, repartizate pentru fiecare categorie de vârstă în parte.Medalii de aur au cucerit Georgiana Nicoleta Belibou, în proba de K1x20 km, categoria seniori, şi Ivan Averian, în proba de C1x20 km, categoria seniori, în timp ce Diana Mioara Popescu, în proba de K1x10 km, categoria juniori II, şi Viorel Aramă, în proba de C1x7 km, categoria cadeţi, şi-au trecut în palmares medaliile de bronz.Alţi opt sportivi de la CSM Constanţa au obţinut rezultate notabile, terminând pe poziţii din vecinătatea podiumului. Astfel, Vasile Valentin Popescu şi Iulian Nistor au ocupat locul al patrulea în finala probei de K2x20 km, seniori, la fel ca şi Denisa Nicoleta Şorici, la K1x10 km, categoria juniori II, iar Alexandru Matei Done, la K1x14 km, categoria juniori I, Alexia Ana Done, la K1x10 km, categoria juniori II, şi echipajul Bogdan Gabriel Aftenie / Denis Chirilă, la K2x14 km, categoria juniori I, au încheiat reuniunea nautică de la Bascov pe poziţia a cincea.Sportivii de la CSM Constanţa sunt pregătiţi de antrenorii Alina Chirilă şi Gabriel Aftenie. Ei termină sezonul 2022 cu rezultate foarte bune şi privesc cu încredere către noul an competiţional.Foto: Facebook / CSM Constanţa Kaiac-Canoe