Salbă de medalii pentru „oamenii apelor”, la Cupa Farul - Memorial „Ştefan Aftenie”

Peste 80 de sportivi s-au aliniat la startul celei de-a opta ediţii a Cupei Farul - Memorial „Ştefan Aftenie”, concurs naţional de kaiac, canoe şi stand up paddling desfăşurat pe lacul Siutghiol, în organizarea Asociaţiei Club Sportiv Constanţa Sailing, în colaborare cu CS Farul şi cofinanţat de Consiliul Judeţean Constanţa. Ca de fiecare dată, sufletul manifestării a fost Ilie Floroiu, fostul mare campion la atletism implicându-se în mod direct şi necondiţionat în susţinerea acestui eveniment.Sportivii secţiei de kaiac-canoe de la CS Farul şi-au respectat cartea de vizită şi au cucerit nu mai puţin de 27 de medalii: 12 de aur, 10 de argint şi şapte de bronz.Iată pe fariştii care au urcat pe podium: Miruna Cătălina Mihai - locul I la K1x200 m, f U12, locul I la K1x1.000 m, f U12, Denisa Nicoleta Şoric - locul I la K1x200 m, junioare II, locul I la stand up paddle f 200 m, locul I la K1x1.000 m, junioare II, Nicoleta Georgiana Belibou - locul I la K1x200 m, senioare, locul I la K1x1.000 m, senioare, locul II la stand up paddle fete 200 m, Andreea Bianca Alexandrov - locul I la C1x200 m, senioare, locul I la C1x1.000 m, senioare, Eric Andrei Aftenie - locul I la kaiac agrement băieţi 200 m, Liviu Cristian Poltorac - locul I la stand up paddle băieţi 200 m, Cristina Lintarov - locul I la kaiac agrement fete 200 m, Aisun Alit - locul II la K1x200 m, f U12, locul II la K1x1.000 m, f U12, locul III la stand up paddle fete 200 m, Matei Alexandru Done - locul II la K1x200 m, juniori I, Diana Mioara Popescu - locul II la K1x200 m, senioare, locul II la K1x1.000 m, senioare, Iulian Nistor - locul II la K1x200 m, seniori, locul III la K1x1.000 m, seniori, Ştefan Dobre - locul II la kaiac agrement băieţi 200 m, Iustin Chirilă - locul II la stand up paddle băieţi 200 m, Vasile Valentin Popescu - locul II la K1x1.000 m seniori, locul III la K1x200 m, seniori, Ana Alexia Done - locul III la K1x200 m, senioare şi locul III la K1x1.000 m, senioare, Albert Sivriu - locul III la kaiac agrement băieţi 200 m, şi Claudia Vidinei - locul III la K1x1.000 m, junioare II.Antrenorii sportivilor de la CS Farul sunt Gabriel Aftenie şi Alina Chirilă.