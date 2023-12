Final de an pentru rugby-ul constănţean. „Vom continua să promovăm acest sport minunat”

Asociaţia Judeţeană de Rugby Constanţa a prezentat miercuri seară un bilanţ al activităţii din acest an. Gazdă a fost Asociaţia Club Sportiv Tomitanii Constanţa, reprezentată în mod direct prin preşedintele clubului, Cristian Cojocaru. La eveniment au luat parte mai mulţi antrenori ai echipelor de juniori din judeţ, dar şi de seniori.Unul dintre oaspeţii de seamă a fost Nicolae Manolache, preşedintele Asociaţiei Municipale de Rugby Bucureşti, dar totodată şi antrenor emerit.„Trec printr-o perioadă de sănătate mai precară dar am venit pentru că sunteți suflet din sufletul meu. Ştiu că vă doriți să faceți sport pentru copii. Şi asta este cel mai important. Am reușit să atragem echipele din Dobrogea care vin la București la turnee cu plăcere. Constanța are programe bine stabilite. Copiii nu au fost treziți de dimineață să obosească. Au avut parte de cele mai bune condiţii. Rezultatele sunt bune pentru că voi, Constanța, sunteți întotdeauna în față. Și contează foarte mult că acești copii pot să și viziteze Bucureștiul și alte orașe. Ce este aici este al rugby-ului constănțean. Aici a fost întotdeauna rugby adevărat. Au existat oameni care au muncit și care s-au jertfit. Știu că este foarte greu. Fără dumneavoastră nu se poate întâmpla nimic. Domnul Cojocaru este un om foarte bine organizat. Trebuie să mișcăm treaba”, a declarat Nicolae Manolache.Printre mulţii invitaţi de seamă s-a aflat şi fostul director al Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanţa, Andrei Szemerjai.„Având în vedere că nu mai sunt persoană cu putere decizională, pot spune chiar și în aceste condiţii că acei 44 de ani petrecuți la LPS m-au făcut să îndrăgesc sportul constănțean. Istoria rugby-ului constănțean nu o putem șterge. Putem să o îngropăm dar ea va ieși până la urmă la suprafață. S-a realizat un nucleu de copii care a crescut și care acum reprezintă Constanța. Una din casele rugby-ului constănțean din care au răsărit mulți dintre jucătorii internaționali, a dispărut de pe hartă. Mă refer la complexul de la Badea Cîrțan. Terenul a rămas de izbeliște iar sala a fost închisă. La ora aceasta singurul reprezentat al LPS care își desfășoară activitatea în sala de acolo este Adrian Ploțchi. Împreună cu noua conducere a liceului vom căuta soluții pentru copii”, a spus Andrei Szemerjai.Cornel Vasile, fost campion cu Farul Constanţa: „CSM se laudă cu munca noastră”Fostul mare rugbyst al echipei Farul Constanţa, dar şi al echipei naţionale de rugby a României, Cornel Vasile, este în prezent antrenor la grupele de juniori de la Mihail Kogălniceanu. Pentru că nu au existat suficiente resurse financiare, mai mulţi copii pe care Cornel Vasile i-a antrenat au făcut pasul către echipa de rugby a celor de la CSM Constanţa.Acum, fostul mare internaţional, îşi spune oful şi este dezamăgit de faptul că oficialii clubului de la malul mării se laudă cu performanţele unor copii care sunt crescuţi şi formaţi în diferite cluburi din judeţul Constanţa.„De 16 ani mă ocup de juniorii de la Mihail Kogălniceanu. Mi-au trecut prin mână mii de copii. Noi îi creștem și trebuie să îi dăm mai departe. Noi muncim și CSM ne iau jucătorii și se laudă cu ei. Unde ajungem, fraților? Toată ziua auzim de acest Radu Mocanu (antrenor CSM Constanţa) de la CSM. De noi nu spune nimeni nimic. Suntem club formator, oameni buni. Eu nu am niciun drept la CSM Constanța. Eu îi antrenez și după aia ei își iau meritele. Este foarte dureros. Am ajuns cu ei la vârsta de 18 ani, nu merg mai departe și după aia ne plângem că nu avem rugbyşti români şi vin străini în țară. Nu se poate așa ceva!”, a explicat Cornel Vasile.La final, Cristian Cojocaru a ţinut să aibă un mesaj de încheiere şi să le mulţumească tuturor pentru ajutorul pe care l-a primit la ACS Tomitanii Constanţa.„Eu personal, cu alţi oameni care mă ajută, antrenăm 55 de copii care în momentul de faţă fac parte din cele două categorii de vârstă, U14 şi U16. Eu zic că ne prezentăm foarte bine la nivel naţional. Suntem aproape de a ne califica la turneul final în 2024. Dorim să trecem şi la U18, să aducem copiii către seniorat, să îi ducem către CS Năvodari, echipa care din punctul meu de vedere ne reprezintă. Consiliul Judeţean Constanţa ne-a oferit șansa în acest an să participăm la competiţii. Ne-a finanţat şi ne-a ajutat foarte mult. Pentru aceşti copii a însemnat foarte mult acest lucru pentru că au primit echipamente, cazare, masă şi alte lucruri de care au nevoie. Dorim ca toţi aceşti copii să facă liceul la LPS şi cred eu că suntem datori cu toţii să lucrăm pentru acest liceu. Noi încercăm să promovăm acest sport minunat şi cred că până acum am făcut-o foarte bine. Cu puterea AJR vom face în continuare ca numele copiilor judeţului Constanţa să fie pe buzele comentatorilor de la TV şi să ajungă la competiţii internaţionale înalte”, a încheiat Cristian Cojocaru.