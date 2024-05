Echipa de handbal CS Dinamo a anunţat un nou transfer pentru sezonul viitor

Internaţionalul brazilian Haniel Langaro a semnat un contract pe doi ani cu CS Dinamo Bucureşti, a anunţat, marţi, campioana României la handbal masculin pe pagina sa de Facebook.Langaro (29 ani), dublu câştigător al Ligii Campionilor cu FC Barcelona, în 2021 şi 2022, evoluează pe postul de inter stânga.Născut pe 7 martie 1995 la Umarama, Langaro a venit în Europa în 2016, la Club Balonmano Ciudad de Logrono (Spania). După un sezon s-a transferat la Dunkerque (Franţa), unde a jucat până în 2020. În ultimii patru ani a îmbrăcat tricoul campioanei Spaniei şi a Europei, FC Barcelona. Palmaresul său în tricoul „blau-grana” este impresionant, cu două trofee EHF Champions League, patru titluri în Liga Asobal, Supercupa Spaniei, Cupa Asobal şi Supercupa Iberică. El este calificat cu Barca şi la Turneul Final 4 al EHF Champions League 2024. La naţionala Braziliei are 321 de goluri marcate în 68 de partide.Langaro este al doilea transfer anunţat de CS Dinamo pentru sezonul viitor, după ce pe 1 februarie comunica semnarea unui contract cu interul stânga portughez Andre Gomes (Al Safa/Arabia Saudită).CS Dinamo a cucerit în acest sezon titlul în campionatul intern, dar este calificată şi la turneul Final Four al Cupei României, precum şi la turneul Final Four al EHF European League (25-26 mai).