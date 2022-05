Rugby / Andrei Rădoi îşi agaţă ghetele-n cui. "Termin plin de mândrie, cu medalia la gât!"

Internaţionalul român Andrei Rădoi, component al echipei SCM Timişoara şi al reprezentativei „frunzei de stejar”, şi-a anunţat retragerea din activitatea competiţională, la vârsta de 35 de ani.„Rugby-ul mi-a fost părinte, m-a educat, m-a purtat în lume, m-a clădit, mi-a dat oportunităţi, aspecte care au devenit viaţa mea, până acum, la cei 35 de ani.Acest sport minunat are principii puternice, iar unul din ele este onestitatea. M-am uitat atent în oglindă şi onest m-am gândit: nu contează pe cine ai în faţă, contează pe cine ai alături, iar acum Andrei Rădoi nu mai este acel Rădoi despre care colegii pot spune acest aspect. Accidentările nu mă lasă să le fiu alături aşa cum eu îmi doresc şi cum eu i-am obişnuit. De aceea, am ales să pun ghetele în cui. Şi nu oricum, aşa cum v-am obişnuit mereu: termin plin de mândrie că am făcut ultimul pas de pe terenul de rugby cu medalia la gât!Sunt recunoscător pentru toate experienţele trăite în toţi aceşti 28 de ani de sport!”, a transmis Andrei Rădoi, care a cucerit recent Cupa României cu echipa bănăţeană.Foto: Facebook / Andrei Rădoi