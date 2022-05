Marcel Ciolacu anunță un nou pachet de măsuri pentru companii. „Orice măsură fiscală o vom discuta şi o vom prezenta mediului de afaceri”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că în coaliție se lucrează la un nou pachet de măsuri economice pentru companii, care să intre în vigoare în a doua parte a acestui an, dat fiind că se prelungește criza energetică, iar prețurile sunt în continuare în creștere.„Alături de colegii din coaliție, am decis să demarăm discuții pentru un nou pachet de măsuri economice care să intre în vigoare în a doua parte a anului. Ne vom concentra ca majoritatea acestor programe să poată fi decontate din fondurile europene. Vrem să ajutăm firmele românești să reziste crizei energetice care pare să se prelungească. Vom încerca să punem la dispoziție noi instrumente prin care să poată investi în energie, mai ales în energia regenerabilă”, a spus Ciolacu la o întâlnire cu oamenii de afaceri.„Prioritățile noastre sunt stimularea muncii și sprijinirea companiilor românești. De aceea, orice măsură fiscală vom discuta la nivel politic, să fiți convinși că o vom prezenta mediului de afaceri, într-un dialog transparent și responsabil. Și noi și dvs avem aceeași țintă: o economie care să se dezvolte cu firme solide și angajați care să știe că locurile lor de muncă sunt stabile și bine plătite”, a spus președintele PSD.El a adăugat că orice modificări la Codul fiscal vor fi discutate cu mediul de afaceri.„Nimeni nu are de gând să strice climatul și echilibrul din interiorul mediului de afaceri, dar trebui să cântărim și să vedem realitățile. Avem un PIB care se bazează în acest moment pe 27% venituri și pe 40% cheltuieli. E cel mai mare decalaj din UE. Asta nu înseamnă că cineva va veni în vreo perioadă de crize multiple cu noi impozite. Sperăm ca împreună cu dvs, prin dialog deschis, să găsim soluțiile cele mai bune și cele mai sustenabile pentru provocările de astăzi, dar și pentru provocările de mâine”, a continuat el.