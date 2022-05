Informații despre admiterea la Colegiul Militar „Al. I. Cuza”

Săptămâna viitoare, este programată proba din cadrul primei etape a examenului de admitere în Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza" - sesiunea 2022Joi, 26 mai, candidații sunt așteptați să se prezinte la sediul colegiului, în vederea efectuării instructajului, până la orele 18:00.Vineri, 27 mai, are loc susținerea probei de verificare a cunoștințelor. Accesul candidaților în sălile de concurs se face între orele 8.00 - 8.30. Accesul candidaților în sala pentru susținerea probei de verificarea a cunoștințelor se realizează pe baza cărții de identitate (pentru candidații care au împlinit 14 ani) sau a certificatului de naștere (pentru candidații care nu au împlinit 14 ani).Este interzis accesul candidaților în sălile de concurs cu telefoane mobile, mijloace tehnice de calcul sau cu alte mijloace audio-video de înregistrare/redare, manuale, cărți, dicționare, alte notițe sau însemnări;Susținerea probei de verificare a cunoștințelor este prevăzută pe durata a trei ore, între orele 9:00 și 12:00.După ora 12 are loc evaluarea lucrărilor în prezența candidaților.La ora 16:00 are loc afișarea rezultatelor la proba de verificare a cunoștințelor și depunerea contestațiilor (se poate contesta modul de desfășurare a probei de admitere, nu nota obținută);Pe timpul desfășurării concursului de admitere, candidaților:- li se asigură gratuit asistență medicală și medicația necesară;- nu se percepe taxă de înscriere la examenul de admitere;- nu se asigură cazare și hrănire.