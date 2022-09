Rugby / Echipa Lupilor pentru RC Batumi, din Europe Super Cup. Vlăduț Popa - căpitan!

Selecționata Romanian Wolves va întâlni, sâmbătă, 17 septembrie, de la ora 16.00, în cel de-al doilea meci din Rugby Europe Super Cup, pe RC Batumi, campioana en-titre a Georgiei. Meciul va avea loc pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti. Căpitanul echipei este Vlăduț Popa, cel care a condus în luna decembrie și România A, în meciul cu Italia A, de la Parma, informează Federaţia Română de Rugby.„Dorim să demonstrăm că suntem o echipă mai bună decât am arătat săptămâna trecută, astfel că suntem extrem de motivați să facem un joc mai bun și să avem o atitudine nouă. Am făcut multe schimbări în echipă, astfel că sunt nerăbdător să îi văd pe acești tineri jucători evoluând. Este o mare oportunitate pentru ei să obțină minute de joc și să acumuleze experiență la acest nivel. Am încredere că acest grup va reuși să arate un rugby de calitate”, a declarat Sosene Anesi, antrenorul Selecționatei Lupilor.Romanian Wolves1. Dorin Tică (CS Dinamo), 2. Tudor Butnariu (CSA Steaua), 3. Laurențiu Nica (SCM USV Timișoara), 4. Etienne Terblanche (CS Dinamo), 5. Johan Van Heerden (CS Dinamo), 6. Eduard Cioroabă (CS Dinamo), 7. Cristi Boboc (CSA Steaua), 8. Damian Strătilă (CSA Steaua), 9. Alin Conache (SCM USV Timișoara), 10. Vlăduț Popa C (CSA Steaua), 11. Romeo-Corrado Ștețco (SCM USV Timișoara), 12. Manumua Tevita (SCM USV Timișoara), 13. Hinckley Vaovasa (CSA Steaua), 14.Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara). 15.De-an Ackermann (CS Dinamo)Rezerve: 16. Florian Ciocoiu (CS Dinamo), 17. Marius Lungu (CSA Steaua), 18. Rareș Straja (CSA Steaua), 19. Dragoș Ser (CSA Steaua), 20. Alexandru Alexe (CSM Știința Baia Mare), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara), 22. Mihai Mureșan (CSM Știința Baia Mare), 23. Tudor Boldor (CS Dinamo)Staff: Sosene Anesi - antrenor principal, Viliami Moala - antrenor secund, Alexandru Tudori - antrenor secund, Daniel Carpo - preparator fizic, Vlad Ilie - medic, Constantin Sandu - kinetoterapeut, David Popa - analist video, Iustin Ilioiu - manager.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania