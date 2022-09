Rugby Europe Super Cup / Echipa Lupilor pentru Black Lion. Alexandru Bucur - căpitan!

Selecționata Romanian Wolves întâlneşte, duminică, 25 septembrie, de la ora 15:00, în al treilea meci din ediția 2022 a Rugby Europe Super Cup, pe Black Lion (Georgia). Partida cu campioana en-titre a competiției are loc la Kutaisi și poate fi urmărită în direct pe Prima Sport 2 și pe Rugby Europe TV, platforma rugbyeurope.eu, după crearea unui cont gratuit de acces.„Întâlnim liderul grupei, așa că suntem foarte motivați și nerăbdători în ceea ce privește acest meci. Black Lion este o echipă foarte bună, cu jucători fizici și foarte rapizi, astfel că va trebui să arătăm cel mai bun joc al nostru în toate cele 80 de minute. În plus, este o nouă oportunitate de a ne consolida jocul bun făcut cu Batumi.Pentru acest meci, am ales o echipă nouă, cu câțiva jucători tineri pe foaia de start, o oportunitate de a vedea unde se află ca nivel de joc, de pregătire, însă sunt încrezător că vor performa. Va fi un meci greu, dar în același timp foarte interesant”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Rugby, Sosene Anesi, antrenorul principal al Lupilor.Romanian Wolves1. Marius Lungu (CSA Steaua), 2. Tudor Butnariu (CSA Steaua), 3. Rareș Straja (CSA Steaua), 4. Johan Van Heerden (CS Dinamo), 5. Andrei Toader (CS Dinamo) 6. Alexandru Alexe (CSM Știința Baia Mare), 7. Kemal Altinok (SCM USV Timișoara) 8. Kamil Sobota (CSA Steaua), 9. Vlad Bocăneț (CSM Știința Baia Mare), 10. Mihai Mureșan (CSM Știința Baia Mare), 11. Taliauli Sikuea (CSM Știința Baia Mare), 12. Manumua Tevita (SCM USV Timișoara), 13. Hinckley Vaovasa (CSA Steaua), 14. Alexandru Bucur (SCM USV Timișoara; cpt.), 15. Dean Ackermann (CS Dinamo).Rezerve: 16. Florian Ciocoiu (CS Dinamo), 17. Vasile Balan (CSA Steaua), 18. Domițian Mureșan (CSM Știința Baia Mare), 19. Lucian Mureșan (SCM USV Timișoara), 20. Cristi Boboc (CSA Steaua), 21. Alin Conache (SCM USV Timișoara), 22. Daniel Plai (CSA Steaua), 23. Sioeli Lama (CSA Steaua).STAFF: Sosene Anesi - antrenor principal, Viliami Moala - antrenor secund, Alexandru Tudori - antrenor secund, Daniel Carpo - preparator fizic, Vlad Ilie - medic, Constantin Sandu - kinetoterapeut, David Popa - analist video, Iustin Ilioiu - manager.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania / Alexandre Ujmajuridze