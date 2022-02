Rugby / „Stejarii” înfruntă Portugalia! Trei schimbări în primul XV față de meciul cu Rusia

Naționala de rugby a României va întâlni sâmbătă, 12 februarie, de la ora 17:30 (în direct pe TVR 1), în cel de-al doilea meci al Rugby Europe Championship, reprezentativa Portugaliei. Meciul contează și pentru calificarea la Cupa Mondială din 2023 din Franța.Staff-ul tehnic a stabilit echipa care va înfrunta Portugalia, față de partida cu Rusia, fiind trei modificări în primul XV. Daniel Plai începe la uvertură, iar Ionel Melinte - fundaș, în timp ce Marius Simionescu va evolua pe postul de aripă. Pentru acest meci, Tudor Boldor, Taylor Gontineac și Robert Neagu nu au fost disponibili, fiind accidentați, informează Federaţia Română de Rugby.„A fost grozav să îi avem din nou, alături de noi, în tribune, pe suporteri. Chiar dacă s-a jucat cu public doar 30% din capacitatea stadionului, atmosfera a fost ca și cum stadionul ar fi fost plin. În general, am fost mulțumit de rezultatul împotriva Rusiei, deși probabil ca jucătorii și suporterii deopotrivă au fost dezamăgiți de faptul că am luat trei eseuri cu moluri și nu am reușit să finalizăm câteva ocazii bune în care am depășit linia lor defensivă.În această, săptămână am încercat să construim pe jocul din meciul cu Rusia, să facem un pas înainte. Echipa înțelege că trebuie să ne îmbunătățim jocul în toate aspectele, deoarece Portugalia a crescut foarte mult și are o forță ofensivă remarcabilă. Au obținut un rezultat grozav săptămâna trecută și vor veni la București plini de încredere, tocmai de aceea ar trebui să fie un meci frumos.”, a declarat Andy Robinson, antrenorul României.Echipa României:1. Vasile Balan (CSA Steaua) , 2. Ovidiu Cojocaru (CSM Știința Baia Mare), 3. Alexandru Gordaș (CS Dinamo), 4. Marius Antonescu (Bourg en Bresse), 5. Adrian Moțoc (Stade Aurillac), 6. Cristi Chirica (Sporting Club Appameen), 7. Dragoș Ser (CSA Steaua), 8. Mihai Macovei C (Colomiers), 9. Gabriel Rupanu (SCM Timișoara), 10. Daniel Plai (CSA Steaua), 11. Marius Simionescu (CS Dinamo), 12. Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare), 13. Hinckley Vaovasa (CSA Steaua), 14. Ionuț Dumitru (CSA Steaua), 15. Ionel Melinte (RCHCC)Rezerve: 16. Tudor Butnariu (CSA Steaua), 17. Alexandru Savin (SOC), 18. Alexandru Țăruș (Rouen), 19. Marius Iftimiciuc (Perigueux), 20. Andre Gorin (RCHCC), 21. Florin Surugiu (CSA Steaua), 22. Vlăduț Popa (CSA Steaua), 23. Nicolas Onuțu (CS Vienne)Staff: Andrew Robinson - antrenor principal, Stephen Scott - antrenor înaintare, Sosene Anesi - antrenor trei-sferturi.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania