Simona Halep, anunţ trist înainte de Transylvania Open. „Mă gândesc la retragere”

Constănţeanca Simona Halep se află la Cluj Napoca, acolo unde va participa la turneul WTA Transylvania Open.Tenismena născută la malul mării va reveni pe teren în faţa propriilor suporteri după o lungă perioadă şi abia aşteaptă să simtă vibraţia tribunelor care întotdeauna au întâmpinat-o cu căldură.Chiar şi în aceste condiţii, la plecarea spre Cluj, Simona a făcut un anunţ trist pentru toţi fanii săi.Halep a lăsat de înțeles că momentul retragerii sale din tenis este extrem de aproape, mai ales că este măcinată de o accidentare la un genunchi, care nu îi dă pace de foarte multă vreme.„Bineînţeles că mă gândesc la retragere şi îmi trece prin cap foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac. Genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operaţie, dar este destul de dificilă şi nu cred că o voi face.Mereu am spus că tenisul nu este viaţa în totalitate. Bineînţeles că mai am multe dorinţe şi obiective în viaţa asta după tenis. Tot ce am făcut în tenis până acum a fost extraordinar, nu am visat să fiu numărul 1 și să câștig două Grand Slam-uri, am muncit pentru asta şi mă simt o jucătoare de tenis foarte împlinită. Eu aş vrea să fac şi altceva, nu doar în tenis. Prima parte a fost în tenis, acum sper să fac şi alte lucruri.Genunchiul îmi dă în continuare bătăi de cap pentru că e o ruptură de cartilaj şi nu e uşor de gestionat. În momentul de faţă nu mă doare, dar nici nu am avut meciuri oficiale. Acolo este problema. Nu știu dacă îmi e frică să forțez, dar când am dureri este foarte greu să joc la un nivel înalt.Nu știu absolut nimic despre programul meu pe viitor, Cluj a fost o prioritate și mă bucur că sunt prezentă.E foarte greu să ajung ce am fost, a fost o perioadă foarte lungă de pauză și accidentarea de la genunchi este grea acum”, a spus Halep, pe aeroport, înainte de a pleca spre Cluj-Napoca.Simona a continuat să spună că întotdeauna a evoluat cu plăcere la Cluj şi că se simte foarte bine pe pământ ardelenesc.„Mi-a fost dor un pic. E o deplasare specială, pentru că la Cluj e mereu o atmosferă foarte frumoasă şi sunt primită cu multă căldură. Abia aşteptam să ajung. Bine că zborul a fost scurt. Corpul meu nu e chiar aşa în formă, dar am încercat să mă antrenez cât se poate de mult. M-a luat şi o răceală, că aşa se întâmplă mereu. Dar sunt destul de încrezătoare şi vreau doar să mă bucur de ce o să fie la Cluj. Nu ştiu ce va fi la acest turneu. Sunt multe în capul meu, sunt multe gânduri, dar vreau să mă concentrez pe săptămâna aceasta şi după voi vedea.Chiar mă gândeam, parcă merg la Fed Cup, suntem vreo șapte românce. Atmosfera cred că o să fie plăcută, e un turneu acasă. Am jucat bine în trecut, joc şi la dublu cu Ana Bogdan şi sper să fie o atmosferă cât mai frumoasă. Nu cred că am mai jucat împreună, doar ne-am antrenat”, a mai spus constănţeanca.Simona Halep va intra în competiţie marţi, 4 februarie. Aceasta va sta faţă în faţă în primul tur cu italianca Lucia Bronzetti.