Simona Halep ia cu asalt Transylvania Open. Constănţeanca, prezentă pe tabloul turneului de la Cluj Napoca

Constănţeanca Simona Halep este gata să revină pe terenul de tenis după o pauză îndelungată. Măcinată de o accidentare care nu îi dă deloc pace şi aflată cu moralul la pământ după suspendarea drastică primită în urma contaminării cu substanţa interzisă Roxadustat, Simona face eforturi imense pentru a intra în arenă şi a-şi bucura din nou fanii aşa cum o făcea în trecut.La începutul acestui an Halep a primit o invitaţie din partea organizatorilor primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, însă din pricina accidentării de care am amintit mai sus nu a putut onora invitaţia.Acum, se pare că tenismena de la malul mării se simte mai bine şi este pregătită să joace la Transylvania Open, turneu de 250 de puncte WTA care va avea loc la Cluj Napoca.În perioada 3-9 februarie, „BTarena” va fi gazda celei de-a 5-a ediții a Transylvania Open, care are pe tabloul principal șase jucătoare din România: Simona Halep, Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian.Potrivit organizatorilor, meciul din primul tur al lui Halep va avea loc marți, 4 februarie. Așadar, după mai bine de o lună, dubla câștigătoare de Grand Slam va reveni pe teren și va lupta pentru trofeu în țara natală.„Simona Halep este, fără îndoială, cea mai iubită jucătoare de tenis din România, iar prezența ei pe teren la Transylvania Open este un moment așteptat cu nerăbdare de fani. Am decis să programăm primul său meci marți, 4 februarie, pentru a le oferi tuturor ocazia să se organizeze din timp și să nu rateze șansa de a o vedea jucând live, aici, la Cluj-Napoca.Este pentru prima dată când Simona va putea evolua în fața publicului de acasă la Transylvania Open, după ediția inaugurală din 2021, care s-a desfășurat fără spectatori din cauza pandemiei. Ne dorim să creăm o atmosferă deosebită, iar această ediție se anunță deja memorabilă”, a declarat Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open.În 2021, Halep a ajuns până în finala turneului, unde a fost învinsă cu 6-2, 6-3 de Anett Kontaveit, din Estonia. Jucătoarea din Constanța a revenit în acest an în circuitul feminin, însă a jucat doar 5 partide, adunând o victorie și 4 înfrângeri.Ultimul meci oficial al lui Halep a avut loc la finalul lunii octombrie, la Hong Kong Tennis Open, unde sportiva în vârstă de 33 de ani a pierdut cu 3-6, 3-6 în fața lui Yue Yuan. Între timp, Halep a mai jucat la World Tennis League, un turneu demonstrativ, după care și-a amânat debutul în noul sezon.Pe lângă cele șase jucătoare din România, a mai fost anunțată prezența unor sportive precum Anastasia Potapova (23 de ani, 33 WTA), Clara Tauson (22 de ani, 39 WTA) sau Olga Danilovic (24 de ani, 41 WTA), care a ajuns până în turul 4 al Australian Open.Patru sportive din România vor participa în calificările Transylvania Open. Este vorba de Miriam Bulgaru, Ilinca Amariei, Georgia Crăciun și Briana Szabo. Calificările vor avea loc în 1-2 februarie.Tragerea la sorți a tabloului principal se va desfășura sâmbătă, 1 februarie, la ora 14:00.