Simona Halep consideră nedreaptă suspendarea de doar o lună a polonezei Iga Swiatek. „Eu am primit patru ani!”

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a criticat dur, pe reţelele de socializare, dublul standard al Agenţiei internaţionale pentru integritate în tenis (ITIA), care a anunţat suspendarea pe o lună a polonezei Iga Swiatek, după un test pozitiv la o substanţă interzisă efectuat în luna august.Swiatek a fost testată pozitiv la o substanţă interzisă, trimetazidină, într-o probă recoltată după un turneu din august 2024, dar ITIA a reţinut teza contaminării unui medicament şi a impus o suspendare de doar o lună, începând cu 12 septembrie, un tratament total diferit faţă de cel aplicat Simonei Halep. Jucătoarea română a fost suspendată provizoriu în octombrie 2022 şi ulterior suspendată pentru patru ani, perioadă care a fost redusă la nouă luni după un recurs la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).„Stau şi încerc să înţeleg dar îmi este realmente imposibil să înţeleg aşa ceva. Stau şi mă întreb, de ce o aşa mare diferenţă de tratament şi judecată? Nu găsesc şi nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea voinţă din partea ITIA, organizaţia care a făcut absolut totul să mă distrugă in ciuda evidenţei. S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aş fi putut imagina că se poate dori”, a scris fostul lider mondial în mesaj.„Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudinea acestui sport, am crezut in bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă şi poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca în cazuri identice întâmplate cam în acelaşi timp ITIA să aibă abordări complet diferite in detrimentul meu. Cum aş putea să accept că WTA şi consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl meritam?! Am pierdut doi ani din carieră, am pierdut multe nopţi în care nu am reuşit să adorm, gânduri, anxietate, întrebări fără răspunsuri, dar am câştigat dreptatea. S-a dovedit că a fost o contaminare şi că paşaportul biologic a fost o pură invenţie. Şi am mai câştigat ceva, sufletul mi-a rămas curat! Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare, dar nu simt răutate nici măcar acum”, a transmis Halep.