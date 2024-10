Victorie pentru Simona Halep! A trecut în turul doi la Hong Kong 125 Open

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a revenit cu o victorie în circuitul profesionist feminin, 6-2, 4-6, 6-4 cu australianca Arina Rodionova, miercuri, în prima rundă a turneului WTA 125 de la Hong Kong.

Fostul lider mondial a obţinut o victorie muncită, după două ore şi 8 minute de joc.

Halep a primit un wild card pentru turneul dotat cu premii totale de 115.000 de dolari.







Halep a început cu break şi a dominat primul set, adjudecat cu 6-2. În actul secund, Halep a avut o scădere de nivel, iar Rodinova a condus cu 3-0 şi 4-1, Halep a revenit şi a egalat (4-4), dar a cedat pe final de set (4-6). Decisivul a fost foarte disputat, deşi Halep a început cu break, dar jucătoarea de origine rusă a egalat şi a avut apoi avantajul serviciului. Românca a reuşit un break la 3-3, dar imediat şi-a pierdut serviciul. Halep a mai făcut cu break la 4-4, iar apoi a încheiat cu serviciul (6-4).







Simona Halep a reuşit 6 aşi, dar a făcut şi 4 duble greşeli, încheind totuşi cu procentaje mai bune decât adversara la ambele servicii (61,8%-55,6% la punctele făcute cu primul, respectiv 57,1%-37,5% la al doilea).

Acesta a fost primul duel dintre Halep (33 ani), aflată în prezent pe locul 1.130 în lume, şi Rodionova (34 ani, 114 WTA).







Halep nu mai jucase din mai, când era nevoită să abandoneze în primul tur la Trophee Clarins (WTA 125), de la Paris, la 7-5, 2-3 în meciul cu americanca McCartney Kessler.







Simona Halep, fostă dublă campioană de Mare Şlem (Roland Garros şi Wimbledon), a fost fost învinsă de spaniola Paula Badosa, cu 1-6, 6-4, 6-3, în data de 20 martie, în prima rundă a turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), în meciul său de revenire în circuitul profesionist după reducerea sancţiunii în cazul său de dopaj de la patru ani la nouă luni.







Iniţial revenirea Simonei Halep în circuitul profesionist după accidentarea din mai trebuia să se producă luna viitoare la turneul WTA 250 de la Hong Kong (28 octombrie-3 noiembrie), pentru care primise, de asemenea, un wild card.

Halep şi-a asigurat un cec de 2.000 de dolari şi 15 puncte WTA, urmând să joace în optimi cu rusoaica Ana Blinkova (26 ani, 78 WTA), campioana din 2023 de la Transylania Open.







Prima reacție a Simonei Halep







Simona Halep a declarat la finalul meciului că este bucuroasă că a acceptat wildcardul la această competiţie, ea obţinând astfel prima victorie după doii ani.







„Mulţumesc tuturor pentru că au venit. A fost o plăcere să vin aici şi să joc primul meci după căteva luni. Este prima victorie din ultimii doi ani, aşa că sentimentul este unul plăcut, chiar dacă mă simt foarte obosită. Am venit aici pentru că mi s-a oferit oportunitatea de a beneficia de un wildcard. A fost grozav. Iar eu am ştiut mereu să profit de oportunităţi, aşa că sunt aici. Sunt fericită că am venit. Am avut parte de o primire călduroasă din partea oamenilor, de aceea am luptat mult astăzi şi am putut să câştig. Vreau acum doar să îmi revin şi să pot fi capablă mâine să joc din nou”, a spus sportiva în interviul de pe teren.