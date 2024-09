Simona Halep este pregătită să revină pe teren. Constănţeanca merge la Hong Kong

Simona Halep (32 de ani) a primit un wildcard pentru turneul de la Hong Kong, care va avea loc în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi aptă din punct de vedere fizic pentru a onora invitația.În condițiile în care constănţeanca nu a mai participat la o confruntare oficială din luna mai, din cauza unei accidentări la genunchi.Ea a jucat ultima dată la Trophee Clarins, dar s-a accidentat la genunchi în primul tur, cu McCartney Kessler, și a abandonat.De atunci, Halep nu a mai jucat un meci oficial. A participat la un meci demonstrativ la Sports Festival, când a făcut echipă cu Andrei Pavel și i-a înfruntat pe Steffi Graff și Andre Agassi.Organizatorii turneului au inclus-o într-o postare pe Instagram, alături de alte sportive.Halep anunțase recent ca ar vrea să joace la turneul asiatic, după cinci luni fără meci oficial.„Sunt încă în recuperare cu genunchiul, dar plănuiesc la sfârșit de octombrie să joc un turneu la Honk Kong, mi-aș dori tare mult. Mi-e dor, simt lipsa competiției, sper să fiu sănătoasă și aptă de joc, ăsta e planul”, a declarat Simona Halep înainte să primească invitația oficială.Simona Halep a jucat doar două meciuri de când a primit verdictul favorabil de la TAS, în martie. A pierdut cu Paula Badosa în primul tur la Miami Open și a abandonat la Trophee Clarins.O nouă idilă pentru campioana de la malul măriiSimona Halep a divorţat în toamna anului 2022 de Toni Iuruc, după doar un an de la căsătoria civilă, iar după o perioadă în care a fost singură se pare că şi-a refăcut viaţa sentimentală. Fosta lideră WTA a fost surprinsă, recent, în compania lui Dorin Mateiu, un bărbat cu 25 de ani mai mare decât ea, care se numără printre cei mai bogați români, dar cei doi au negat că ar avea o relaţie amoroasă.Sportiva a postat recent o imagine care a stârnit controverse pe rețelele sociale. Fotografia, însoțită de două inimioare, una roşie şi una albă, a pus la încercare imaginaţia fanilor virtuali. Mai mult, în una dintre fotografii, Simona Halep are mâna întinsă, ca și cum l-ar ține de mână pe cel care îi face poza.Comentariile nu au întârziat să apară, iar multe dintre ele s-au referit la o posibilă dovadă a unei relații romantice. „We miss you on court! Tenisul este mult mai sărac fără determinarea Simonei Halep! Respect și multă admirație”, „Lots of love Simona!”, „Simona! Mă rog la Dumnezeu să fii cea mai fericită fată din lume, că împlinită ești”, „Ce frumoasă ești, Simo! Să te bucuri de acest timp și să revii atunci când corpul tău îți dă voie! Noi te așteptăm cu drag și suntem gata să te susținem oricând!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postarea Simonei Halep.