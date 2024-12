Ghinion teribil pentru Simona Halep. Constănţeanca nu va juca la Auckland şi la Australian Open

Atunci când spera că totul decurge bine pentru ea, Simona Halep a oferit fanilor săi o nouă veste tristă.Tenismena din Constanţa a anunţat pe reţelele de socializare că nu va putea începe sezonul chiar din startul său, din cauza unei accidentări care nu îi dă pace.După ce a resimțit dureri la genunchi și umăr în urma competiției de la Abu Dhabi, Halep a decis să renunțe la participarea la Auckland Open și la primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.Sportiva de la malul mării primise wild card pentru ambele turnee, însă, din păcate, starea sa fizică nu îi permite să le onoreze.Simona a explicat pe rețelele de socializare că, deși își dorea mult să înceapă sezonul 2025 în forță, a ajuns la concluzia că este mai bine să își amâne revenirea, pentru a se putea recupera complet.„Vă salut, prieteni. Am vrut să vă urez Sărbători fericite și să vă dau o mică veste. După ce am jucat la Abu Dhabi, din păcate am simțit din nou dureri și la genunchi și la umăr. După ce am discutat cu echipa mea, am ajuns la concluzia că este mai bine să amân startul sezonului.Nu este ceea ce mi-aș fi dorit și vreau să le mulțumesc organizatorilor de la Auckland și Australian Open pentru wild card-urile pe care mi le-au oferit. Îmi pare rău că nu voi putea participa de această dată. Mă voi reface și sper ca următorul meu turneu să fie cel de la Cluj, la care abia aștept să joc în fața fanilor români”, a scris Simona Halep, pe Instagram.Americanii au reacționat la scurt timp după ce Simona Halep a spus pas primelor turnee importante din 2025 la care primise wildcard-uri.Presa din SUA a notat despre decizia româncei de a renunța la wildcard-urile primite pentru turneele de la Auckland și Australian Open. Simona Halep a participat la un turneu demonstrativ la Abu Dhabi, acolo unde a resimțit dureri la umăr și genunchi, astfel că a luat decizia de a nu reveni momentan la un turneu oficial. Jurnaliștii americani au scris că sportiva are parte de o revenire de coșmar la câteva luni de la încheierea procesului de dopaj, în urma căruia a stat deja departe de teren doi ani.„Coșmarul revenirii în tenis continuă pentru Simona Halep, care s-a retras de la Auckland, turneu care începe pe 30 decembrie. Competiția nu o va avea la start pe Halep, care s-a retras, după ce tocmai revenise pe terenul de tenis recent, la World Tennis League. Ea și-a agravat accidentările la umăr și la genunchi și a luat decizia de a nu evolua încă în 2025. Deja prima lună a sezonului îi este interzisă fostului lider WTA. A evoluat la World Tennis League săptămâna trecută, unde dădea semne că va încerca să joace cât mai mult în 2025”, au notat americanii de la Tennisuptodate.Aşadar fanii Simonei Halep mai au de aşteptat până să o revadă pe aceasta pe teren în competiţiile oficiale.Turneul de la Abu Dhabi, la care a participat Simona, a fost doar unul demonstrativ.