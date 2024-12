Veste mare pentru Simona Halep. Constănţeanca va evolua în calificări la Australian Open

Constănţeanca Simona Halep a primit o veste mare din partea organizatorilor primului turneu de Grand Slam al anului 2025, Australian Open. Tenismena de la malul mării a primit un wild card pentru a putea participa în calificările competiţiei, astfel încât să aibă o şansă de a se califica pe tabloul principal.Va fi astfel o revenire a Simonei Halep într-un turneu de Grand Slam după 3 ani de zile în care aceasta a stat departe de cele mai celebre terenuri de tenis ale lumii.Halep, care are 33 de ani, ocupă locul 877 în clasamentul WTA după ce nu a jucat decât cinci meciuri în acest an, în care a revenit după o suspendare de patru ani pentru dopaj, redusă la nouă luni.Simona Halep, fost lider mondial, a jucat o finală la Australian Open, în 2018, pierzând în trei seturi în faţa danezei Caroline Wozniacki. A fost atunci un meci de infarct în care constănţeanca a cedat după o luptă infernală. De altfel, relaţia dintre Simona Halep şi Caroline Wozniacki nu este deloc una bună nici în prezent. Daneza a militat pentru ca Simona să primească o suspendare şi mai drastică decât a primit în urma cazului de dopaj, fapt care a scos-o din sărite pe tenismena de la malul mării.Totodată, Simona s-a bucurat enorm după ce australienii au făcut anunţul oficial şi a avut o primă reacţie.„Gândul revenirii în Australia după trei ani mă bucură foarte mult şi sunt foarte recunoscătoare turneului pentru această oportunitate. Am muncit din greu pentru a mă pregăti pentru sezonul 2025. Australian Open mi-a adus unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei, aşa că abia aştept să revin la Melbourne şi să joc în faţa fanilor australieni”, a declarat Halep pentru site-ul turneului.Chiar dacă va întâlni jucătoare mai slab cotate în calificări la Australian Open, şansele ca Simona Halep să ajungă pe tabloul principal sunt destul de mici. Vor exista mai multe tururi de calificare pe care Simona ar trebui să le câştige pe toate pentru a păşi pe tabloul principal, iar în condiţiile date este o misiune aproape imposibilă.Chiar şi aşa constănţeanca se bucură că va fi prezentă la Melbourne şi că va putea reprezenta din nou România într-unul dintre cele mai prestigioase turnee de tenis din lume.Până atunci, Simona Halep va trebui să se antreneze din greu pentru ca forma sa fizică şi psihică să fie la un nivel foarte ridicat în momentul în care va ajunge în Australia.În calificări vor evolua şi alte românce: Ana Bogdan (114 WTA), Anca Todoni (118 WTA), Gabriela Ruse (121 WTA) şi Miriam Bulgaru (211 WTA).Sorana Cîrstea (69 WTA), Irina Begu (79 WTA) şi Jaqueline Cristian (85 WTA) sunt calificate pe tabloul principal de simplu la Melbourne.