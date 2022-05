Sportivii de la CS Medgidia, pe podiumul Naţionalelor de Kickboxing şi Cupei României la K-1

Complexul Sportiv „Tomis” din Constanţa a găzduit întrecerile Campionatului Naţional de Kickboxing la probele de la tatami (Kick-Light, Light-Contact şi Points-Fighting) şi Cupei României la proba K-1 pe ring, sport olimpic.La cele două concursuri, s-au înscris 339 de sportivi, din 25 de cluburi sportive, la tatami, respectiv 36 de sportivi, din 12 cluburi sportive, la K-1. Campionatul a durat 14 ore, s-a terminat după ora 24.00, ceea ce a impus eforturi deosebite din partea tuturor - sportivi, arbitri şi organizatori.„Au fost meciuri deosebit de disputate, multe la un nivel tehnic superior faţă de ceea ce am văzut în anii anteriori şi mai ales faţă de multe dintre concursurile şi show-urile tv cu pretenţii.Cei mai buni sportivi din Kickboxing s-au luptat la Constanţa şi au obţinut locurile meritorii. Dovada cea mai bună este faptul că o sportivă din federaţie, Andreea Cebuc, din Bucureşti, s-a calificat la Jocurile Mondiale, care se vor desfăşura, între 10 şi 15 iulie, în Alabama, SUA, unde va participa o delegaţie condusă de preşedintele federaţiei, Dumitru Mocănaşu, şi de vicepreşedintele Mircea Mitroescu, aceasta fiind o etapă premergătoare calificărilor pentru Jocurile Olimpice.Pentru noi, organizatorii concursului, care practicăm alte discipline (Kung-Fu şi Karate), a fost un efort pentru a ne ajuta colegii din federaţie şi chiar pe sportivii din judeţul Constanţa.Dar, din Constanţa, au participat doar sportivii de la CS Medgidia, secţia de Kickboxing, condusă de Iusein Tanior, ai cărui sportivi s-au comportat foarte bine şi au urcat pe podium.Ceilalţi sportivi din Constanţa, care apar pe reţelele de socializare şi în mass-media, ca fiind «mari campioni de Kickboxing», la tot felul de concursuri locale şi zonale, deţinători ai multor titluri şi centuri de «campion european la pro, semi-pro» etc., nu au participat. Nu ştie de ei nimeni din afara judeţului!”, a declarat preşedintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia.XXXSportivii de la CS Medgidia au obţinut următoarele rezultate: K-1: Ibazer Curt Omer - locul 1, Melih Memet - locul 2; Kick-Light: Larisa Gabriela Ion - locul 1, Denis Ayan Emre - locul 1, Ibazer Curt Omer - locul 1, Marius Ionuţ Bucur - locul 2, Bogdan Constantin Bucur - locul 2, Melih Memet - locul 2.„Felicitări şi mult succes în continuare sportivilor de la Medgidia!Ne bucurăm că am reuşit să ne ajutăm colegii şi mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit, Primăriei Constanţa, Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa şi personalului implicat în această activitate”, a adăugat preşedintele Florin Iordănoaia.Foto: Florin Iordănoaia