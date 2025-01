Sportivul constănţean Andrei Timaru bate la porțile marii performanțe în tenis

În perioada 6 – 11 ianuarie s-au desfășurat la București, la Complexul Sportiv Ion Țiriac, Campionatele Naționale Individuale Indoor U14. La această competiție importantă, organizată de Federația Română de Tenis în parteneriat cu Fundația Țiriac, tenismenul constănțean Andrei Timaru a avut rezultate excepționale devenind campion național la dublu alături de sportivul bucureștean Ianis Ghiulea, iar la simplu a ocupat locul trei pe podium.Începutul de an a venit pentru tenismenului Andrei Timaru, component al Lotului Național al României la categoria U14, cu rezultate excepționale la Campionatele Naționale Individuale U14. Acesta a reușit performanța de a deveni campion național la dublu, alături de tenismenul Ianis Ghiulea, legitimat la Academia Victor Hănescu. Cei doi s-au impus în finala disputată cu echipa formată din sportivii Ștefan Szabo și Dragoș Teodorescu cu sorul de 7-5 6-2. Cei doi sportivi au devenit campioni naționali la dublu fără să piardă niciun set pe parcursul meciurilor disputate în această competiție.Și la proba de simplu, Andrei Timaru a avut un parcurs foarte bun, impunându-se în meciuri printr-un joc solid și agresiv dar și printr-un mental foarte bun. În meciul disputat pentru locul trei a reușit să se impună în fața liderului național, David Bacliu, cu scorul de 6-0 6-1.Andrei Timaru bate la porțile marii performanțe în tenis, având până acum un parcurs plin de rezultate atât naționale cât și internaționale. Sportivul în vârstă de 14 ani, legitimat la Clubul Sportiv Tenis TDC Constanța a început să joace tenis la vârsta de patru ani, moștenind pasiunea pentru sportul alb de la tatăl său, antrenorul de tenis Doru Timaru.”Sunt foarte fericit pentru rezultatele din această săptămână, dar și pentru nivelul de joc. Serviciul mi-a ieșit foarte bine, aproape perfect. Cu reverul am putut controla tot ce voiam și m-am mișcat foarte bine pe teren. Și am avut și un mental bun care m-a ajutat în anumite momente importante din meciuri. Voi continuă să mă antrenez din ce în ce mai mult, cum am făcut și până acum, pentru a ajunge la rezultate și mai bune pe viitor. Le mulțumesc tuturor celor care mă susțin pe acest drum: părinților mei, antrenorilor mei dar și profesorilor de la Școala Gimnazială numărul 8 Constanța, care sunt foarte înțelegători cu faptul că lipsesc destul de mult de la cursuri. Vreau să le mulțumesc în special domnului antrenor Senol Burghină și sparingului meu, Andrei Latiș cu care fac antrenamente în prezent și care m-au ajutat să evoluez foarte mult”, a declarat Andrei Timaru.Trebuie menționat faptul că în afara acestor rezultate sportive deosebite, Andrei Timaru este și un elev cu rezultate școlare foarte bune, terminând clasa a V-a cu media generală 10.