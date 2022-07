Vacanţa s-a încheiat pentru HCDS. Constănţenii s-au reunit la Sala Sporturilor

A început oficial pregătirea pentru noul sezon pentru echipa constănţeană Handbal Club Dobrogea Sud. Formaţia antrenată de George Buricea, Rudi Stănescu și Ionuț Pușcașu a făcut luni primul antrenament în Sala Sporturilor, după reunirea de la sfârșit de săptămână. Băieții au fost într-un team building, la munte, unde au făcut rafting! De luni, handbalul şi-a reintrat în drepturi. Pe „delfini” îi așteaptă o vară cu multă muncă, antrenamente și meciuri de pregătire pentru noul sezon competițional, pe care îl vor începe sub „pălăria” noului club, CS Municipal Constanța. La primul antrenament a fost prezent și președintele CSM Constanța, Andrei Talpeș. Sunt depuse deja actele pentru înscrierea echipei la Federația Română de Handbal și la EHF sub noua denumire, iar, de săptămâna aceasta, HC Dobrogea Sud va preda ștafeta către CSM Constanța.„Ne era dor să ne revedem pe parchetul sălii din Constanța. Vineri am plecat într-un team building, la rafting, cu kaiacul, chiar a fost frumos. Am vrut să ne cunoaștem cu cei noi și într-un alt cadru, nu doar la antrenamente. S-au schimbat un pic lucrurile, vom face parte dintr-un club mai mare, CSM, clubul sportului constănțean. Sper ca lucrurile să meargă la fel de bine ca până acum, sunt sigur că asta se vrea. Vrem să avem aceleași performanțe și, de ce nu, și mai mari. Eu zic că am făcut transferuri bune, încercăm să îi integrăm cât mai rapid pe cei noi. Aveam nevoie de un inter dreapta și o extremă stânga, după ce s-a accidentat Alex. Mai avem un portar nou și un centru, care poate juca și pe extrema stângă. Suntem bine pe posturi. Mă rog să fim feriți de accidentări, pentru că putere de muncă avem. Am încredere în băieți, în staff și sunt sigur că va fi bine”, a declarat George Buricea.La primul antrenament s-au prezentat și cei 4 jucători transferați în această vară, portarul Vlad Rusu, centrul Andrei Drăgan, extrema stângă Valentino Ravnic și interul dreapta Micke Brasseleur. După ce au lipsit în cea de-a doua parte a sezonului trecut, Ionuț Nistor și Leon Raso au intrat și ei în programul de pregătire al echipei, în timp ce Alexandru Andrei, care a suferit, în mai, o intervenție chirurgicală la genunchi, urmează un program de recuperare și va fi apt de joc abia la începutul anului viitor.„Așteptam cu nerăbdare să începem. Se pare că avem o echipă bine închegată. Sper să rămânem toți la finalul sezonului, plus Alex. Trebuie să îi integrăm și pe cei noi. Cred că avem o echipă mai completă decât în sezonul trecut”, a spus Nistor.Echipa va debuta pe 27 august în turul 1 din EHF European League, returul fiind programat o săptămână mai târziu. Meciul din prima etapă a Ligii Naționale, cu CSM Focșani, va fi devansat sau se va disputa între cele două manșe din Europa. Echipa se va antrena la Constanța, iar în perioada 31 iulie – 12 august va fi în cantonament în Slovenia. Băieții antrenați de George Buricea vor juca meciuri amicale împotriva celor de la Gorenje Velenje, Krka, Celje și Nexe.Mircea GHIŢĂ