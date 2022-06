Vicecampioana LPS Constanţa şi CS Cleopatra, demonstraţie de rugby tag pe plaja din Mamaia

Pe plaja Blanco Beach din staţiunea Mamaia, nouă şcoli din judeţul Constanţa au participat la o acţiune de promovare a rugby tag, varianta non contact a rugby-ului, care se joacă în instituţiile de învăţământ din ţară. Timp de câteva ore, participanţii s-au jucat cu balonul oval şi au participat la diferite ateliere de joc.Invitaţi speciali au fost vicecampionii României la categoria de vârstă U19, jucătorii echipei LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa. Aceştia, împreună cu colegii mai mici de la CS Cleopatra, au susţinut meciuri demonstrative şi au făcut antrenamente comune cu viitori mici rugbyşti.Evenimentul a fost organizat de Departamentul Regional de Dezvoltare Dobrogea, condus de Constantin Gheară, împreună cu Victor Bezuşcu, Nicolae Radu Mocanu şi Adrian Pllotschi.Şcolile care au participat sunt: Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, Şcoala Gimnazială nr. 1 din Grădina, Şcoala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica“ din Constanţa, Şcoala Gimnazială nr. 1 din Târguşor, Şcoala Gimnazială nr. 40 „Aurel Vlaicu”, Şcoala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian“, Şcoala Gimnazială nr. 31 şi Şcoala Gimnazială nr. 23 Constanţa.„Mulţumim profesorilor implicaţi în activitate, reprezentanţilor DJST şi ISJ Constanţa, care sunt tot timpul prezenţi la evenimentele noastre şi ne susţin. Este un ajutor important, pentru că, fără accesul în şcoli şi fără sprijinul cadrelor didactice, ar fi foarte greu să facem aceste acţiuni, cu atât mai mult cu cât sportul şcolar reprezintă o bază importantă de selecţie.Ne propunem să avem cât mai multe acţiuni de acest fel, pentru că este important ca tot mai mulţi copii să vină spre rugby, spre sport şi mişcare în general. Ne bucurăm că am putut să oferim participanţilor un kit pentru practicarea rugby tag şi sperăm să ne vedem în număr şi mai mare la următorul eveniment organizat pe plaja din Mamaia”, a declarat Constantin Gheară, director de Dezvoltare Dobrogea.XXXRevenită de la Zagreb, de la prima etapă a Rugby Europe Sevens Trophy Series, naţionala de rugby în 7 a României a intrat într-un nou stagiu de pregătire. Pe 18 şi 19 iunie, la Budapesta (Ungaria), are loc runda a doua, ultima a competiţiei.În lotul care va pregăti participarea la Budapesta au intervenit patru schimbări. Astfel, s-au alăturat echipei Alexandru Ţiglă, Cosmin Iliuţă şi Ionuţ Tudor şi a plecat Ovidiu Neagu, acesta urmând să susţină examenul de Bacalaureat.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania