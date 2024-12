Victorie de senzaţie pentru baschetbalistele de la CSM Constanţa în Liga Naţională

Echipa de baschet feminin a Clubului Sportiv Municipal Constanţa a înregistrat o nouă victorie de răsunet.







CSM Constanța a ținut piept celui mai puternic adversar din Liga Națională de Baschet Feminin Getica 95, în fața căruia s-a impus cu 84-70.







Tăria de caracter, devotamentul, profesionalismul și forța echipei au adus una dintre cele mai categorice victorii în fața celor de la Sepsi SIC Sfântu Gheorghe.







Fără să se mai gândească la lunile în care toată lumea a depus eforturi supraomenești să mențină echipa în viață, fetele noastre au lăsat orice gând negru în afara terenului și au oferit una dintre cele mai categorice victorii.







Conduse impecabil de căpitanul nostru, Annemarie Gödri-Părău, jucătoarele Constanței au oferit spectacol pentru cele câteva sute de oameni care au fost prezenți la Sala Sporturilor.







Cu o prestație imaculată, Anne a încheiat fără absolut nicio ratare din acțiune, având 6 din 6 aruncări de la 2 puncte și o aruncare de 3 reușită, singura aruncare ratată la coș venind de la linia de libere, unde a încheiat cu trei aruncări din patru.







Ea a mai adăugat 3 recuperări și 5 pase decisive cu 2 intercepții. A fost secondată de Zada Williams, cu 20 de puncte, 6 recuperări, 2 pase decisive, Anđela Delić 15p, 2 recuperări, 2 intercepții, Gabriela Mărginean 10p, 2 recuperări, 5 pase decisive, Miljana Džombeta 6p, 2 intercepții, o pasă decisivă, Nina Dedić 5p, 2 recuperări, Samantha Logic 5p, 4 recuperări, 1 intercepție, Ioana Ghizilă 3p, 2 pase decisive, Boglarka Biszak 2p, au mai evoluat Dragana Živković, Gabriela Irimia, Bianca Fota.







O victorie la care au fost alături fetele din proiectul „I Coach Girls”, eleve care s-au antrenat sub supravegherea antrenorilor de la Constanţa și ale ambasadoarelor noastre, senioarele echipei de baschet, timp de două luni.







„Mulțumim frumos tuturor pentru energia pozitivă pe care ne-ați trimis-o la fiecare partidă, într-o perioadă cu un viitor incert pentru clubul nostru și pentru jucătoare emblematice ale României care ne-au reprezentat și ne reprezintă cu mândrie, care și-au dorit să-și încheie cariera la Constanța, dar care nu au reușit să insufle dorința și puterea de a realiza lucruri în echipă și celor care în momentele grele ar fi trebuit să fie lângă club, nu să stea închiși în birouri îndemnând la voturi raționale. Problemele de care ne lovim sunt reale și au nevoie de soluții, nu de speech-uri! Suntem la cele mai bune performanțe din ultimii 20 de ani în baschetul constănțean. dar și în cea mai neagră perioadă. iar un lucru e cert: am dat tot ce am mai avut mai bun pe teren, din noi, și am făcut-o cu mândrie. Pentru noi ați fost și sunteți a doua familie! Baschetul ne-a unit, ne-a adus împreună, am trăit emoția victoriilor și meciurilor grele împreună și pentru asta ați făcut călătoria noastră unică, o călătorie care probabil e aproape de final mai repede decât am sperat”, au transmis reprezentanţii clubului de la malul mării.