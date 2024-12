Ioan Bîrlădeanu, kaiac-canoe: „Am pierdut o medalie, dar un ciclu olimpic va fi pe val”

Sportivul Cătălin Chirilă, creditat cu mari şanse la o medalie olimpică la Paris, a produs marea decepţie a anului la kaiac-canoe, prin ratarea calificării în Finala A, dar preşedintele federaţiei (FRKC), Ioan Bîrlădeanu, a declarat că preferă să vadă jumătatea plină a paharului şi anticipează rezultate de top în următorul ciclu olimpic de la campionul mondial şi european.







„Anul a început bine, cu titlul de campion european la seniori, cu o medalie la tineret, cu două la juniori, dar în schimb s-a terminat prost, pentru că Jocurile Olimpice au fost cum au fost. Am fost cel mai aproape de medalie şi am obţinut cel mai prost rezultat la Jocurile Olimpice. Mai aproape că acum n-am fost niciodată în ultimii 20 de ani, dar asta e situaţia. Din nefericire dintr-o greşeală am ratat medalia. Tactica de cursă în semifinala nefericită a fost greşită, adică nu s-a orientat la condiţiile meteo care erau la faţa locului, vântul lateral şi valurile. Chirilă, de obicei, venea pe a doua parte mult mai tare şi a respectat acelaşi lucru, dar pe ultimii 500 m valurile erau foarte mari, el a a revenit, a revenit, dar efectiv cu o zecime n-a intrat în finală, acolo unde se bătea la medalie sută la sută. Mai sunt şi accidente sau ghinioane, dar noi am pus-o în analiză pe seama faptului că a abordat greşit cursa. Nu a fost de vină el, a fost de vină antrenorul. Când vezi că pe prima parte nu sunt valuri mari şi pe a doua sunt foarte mari şi vântul e neprielnic, atunci trebuia să plece mai tare pe prima parte să stea cu ei şi nu avea nicio problemă de calificare, pentru că aţi văzut în serii, fără să forţeze, a bătut recordul olimpic. Da, asta spune ceva, că valoare a avut. Eu am spus aşa, în nume personal, că am pierdut o medalie, dar am câştigat patru ani, un ciclu olimpic va fi pe val”, a declarat Bîrlădeanu.