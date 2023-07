Toate știrile despre nicolae matei în ziarul Cuget Liber Online.

Nicolae matei

Primarul din Navodari, Nicolae Matei s-a nascut pe data de 3 august 1967 in localitatea Slatioara, judetul Valcea. Din anul 1985 Matei isi desfasoara activitatea profesionala in Navodari, locuind in acest oras.



418 articole cu tagul "nicolae matei". Ultima știre adaugata : Luni, 31 Iulie 2023.