A fost adoptată legea care interzice accesul tinerilor sub 16 ani pe social media în Australia. Amenzile pot fi uriaşe

Parlamentarii australieni din Camera Reprezentanților au adoptat proiectul de lege privitor la interzicerea rețelelor sociale pentru tinerii sub 16 ani. Pentru a deveni lege proiectul trebuie să fie adoptat și de Senat. Amenzile pentru nerespectarea legii pot ajunge până la 31 de milioane de euro.Australia este pe cale să devină una dintre primele țări care au o legislație prin care se interzice accesul pe rețelele sociale în cazul tinerilor sub 16 ani. Proiectul promovat de premierul Anthony Albanese va impune platformelor precum X, TikTok, Facebook și Instagram să ia măsuri pentru a împiedica accesul persoanelor sub vârsta menționată. Amenzile pentru nerespectarea legii pot ajunge până la 31 de milioane de euro.Deputații australieni au dat miercuri undă verde proiectului de lege, potrivit Le Figaro. Această legislație de pionierat, promovată de prim-ministrul Anthony Albanese, ar forța platforme precum X, TikTok, Facebook și Instagram să ia măsuri pentru a împiedica accesul copiilor sub 16 ani. Miercuri, proiectul a fost aprobat de camera inferioară a Parlamentului australian cu 102 voturi pentru și 13 împotrivă.Companiile vor beneficia de un an pentru a a putea introduce filtrele necesare aplicării legiiConform proiectului aflat acum în dezbaterea senatorilor, companiile de tehnologie vor beneficia de un an pentru a a putea introduce filtrele necesare aplicării legii. Proiectul a fost criticat de deținătorii platformelor care vorbesc despre o decizie „grăbită” și „îngrijorări serioase” cu privire la potențiale „consecințe neprevăzute”, relatează observatornews.roȘi în alte zone ale lumii există restricții legate de vârstă. În statul american Florida, va intra în vigoare din luna ianuarie o lege care interzice deschiderea unui cont celor care nu au 14 ani. Spania a adoptat o lege asemănătoare cu cea australiană, dar nu a stabilit încă modul de aplicare. China, care a restricționat accesul minorilor din 2021, solicită identificarea prin document de identitate. Cei sub 14 ani nu pot petrece mai mult de 40 de minute pe zi pe Douyin, versiunea chineză a TikTok, iar timpul de joc online pentru copii și adolescenți este limitat.