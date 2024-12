Echipa de programatori din Târgu Mureş, care a realizat, în premieră pentru România, un site care generează video-uri personalizate pentru copii cu mesaje de la Moş Crăciun, a lansat un chat interactiv cu îndrăgitul personaj, prin folosirea tehnologiilor de ultimă oră şi a inteligenţei artificiale, "recepţionând", duminică, un mesaj de la Moş Crăciun, special pentru Ziua Naţională a României.







"La mulţi ani, dragă Românie! Astăzi, în ziua ta specială, Moş Crăciun trimite un sac plin cu bucurie, mândrie şi speranţă pentru toţi românii, de la munţi şi până la mare, de la sate până la oraşe. La mulţi ani, români dragi! Şi să aveţi o zi de 1 Decembrie cu bucurie!", a arătat Moş Crăciun.



În urmă cu un an, la Târgu Mureş a fost înfiinţat un start-up pentru a crea un serviciu inovator, oferind mesaje personalizate de la Moş Crăciun pentru copii.



"Totul a fost alimentat de AI - imagini, sunet, video - şi a oferit o experienţă complet automatizată. Anul acesta, am vrut să ducem lucrurile la nivelul următor. Pe lângă mesajul video personalizat pentru copii, creat parţial cu AI şi parţial cu Unreal Engine, am lansat un chat interactiv cu Moş Crăciun. Este o soluţie unică cu Moş Crăciun, bazată pe tehnologia 3D PixelStreaming şi inteligenţă artificială. Anul acesta le dăm libertate totală părinţilor ca să scrie ei textul, ceea ce doresc să ajungă la copil. Şi feedback-ul este foarte pozitiv. Copiii îşi adună jucăriile instant, nu mai stau la ceartă cu părinţii, deci e interesant efectul pe care îl are mesajul personalizat de la Moş Crăciun", a declarat, pentru Agerpres, Valics Lehel, unul dintre iniţiatorii proiectului.



În acest an, în premieră, copiii se pot bucura de 10 minute de conversaţie cu Moş Crăciun, care le va răspunde la întrebări.



Valics Lehel a mai spus că, prin folosirea tehnologiei, a dorit să creeze o experienţă unică şi interactivă, plină de magie pură, pentru a aduce Crăciunul în casele oamenilor.