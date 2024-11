Ajutaţi-l pe Moş Crăciun să ajungă la copiii din comuna Tortoman!

Astfel de cazuri de copilaşi cu poveşti triste sunt şi în comuna Tortoman, judeţul Constanţa, şi nu unul-două, sunt cu zecile. Sensibilizaţi de situaţia acestora, voluntarii filialei judeţene de Cruce Roşie au demarat, deja, o campanie de strângere de daruri pentru micuţii oropsiţi de soartă. Pentru că, deşi trăiesc în medii defavorizate, şi ei merită să fie fericiţi, să primească hăinuţe, jucării şi dulciuri. Acesta este motivul pentru care Crucea Roşie îşi propune ca de Nașterea Domnului să aducă zâmbete pe chipurile a 78 de copilași care nu au parte de prea multe bucurii și la care Moș Crăciun nu ajunge. Ca urmare, persoanele cu suflet bun care vor să-i bucure de sărbători pe bieţii copii pot face acest gest. În cutia care va ajunge la cei mici, puteţi pune orice: o pereche de încălțări de iarnă, hăinuțe groase, dulciuri, jucării.





Aşadar, atât în noiembrie, cât şi în decembrie, campania Crucii Roșii se va axa pe ajutorarea copiilor care provin din familii nevoiașe din comuna Tortoman. Ce gest poate fi mai frumos decât cel de a aduce zâmbete pe buze micuţilor a căror viaţă este privată de multe bucurii, până şi cea de a avea un lucru nou pe ei de sărbători sau de a primi un mic cadou de la Moş Crăciun.





„Campania «Spiriduşii lui Moş Crăciun» se va îndrepta, anul acesta, către populaţia din comuna Tortoman, unde se va ajunge cu cadouri la 76 de copii. Deci, oricine vrea să doneze este aşteptat la sediul nostru. Cu ajutorul oamenilor de bine sperăm să aducem un strop de fericire acestor copii. Tot pentru ei, în perioada următoare vor fi organizate târguri de Crăciun, în unele unităţi de învăţământ, iar cu banii strânşi se vor cumpăra dulciuri pentru cei mici. Anul trecut, am avut un număr dublu de copii, la care am mers în localităţile Lanurile şi Bărăganu. În fiecare an, încercăm să ne îndreptăm către o altă comunitate. De exemplu, în primul an am fost la Mereni, în 2023 la Lanurile şi Bărăganu, iar acum la Tortoman. Am vorbit la şcoala din localitate şi am aflat că sunt unele cazuri speciale, unele chiar dramatice şi am ales să-i ajutăm. Acolo sunt copii care, poate, nu au văzut niciodată un televizor în viaţa lor, care nu au avut niciodată pantofi noi sau îmbrăcăminte nouă. Tot timpul au avut astfel de obiecte de la fraţii mai mari ori din mila vecinilor sau a învăţătoarei, în anumite situaţii. Cadourile vor fi duse cu o săptămână înainte de sărbători”, a declarat directorul filialei judeţene de Cruce Roşie, Cristina Fodor.





Sărbătorile se apropie încet-încet, un motiv în plus pentru copii să primească un cadou frumos sub bradul de Crăciun. Din păcate, în anul 2024, foarte mulţi prichindei nu ştiu, încă, ce înseamnă un lucru nou sau o jucărie nouă. De cele mai multe ori, ei se mulţumesc să poarte hainele fraţilor mai mari, pentru că nu au altă alternativă. Părinţii sunt atât de săraci încât nu îşi permit să le ia lucruri noi, ci abia le încropesc câte-un fel de mâncare, şi acela fără nutrienţii şi vitaminele necesare unui copil în creştere.