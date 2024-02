A murit Aston Barrett, basistul trupei lui Bob Marley. Drum lin printre stele, „Family Man”!

Aston Barrett, basistul legendarei trupe de reggae Bob Marley&Wailers, a murit. Familia a anunțat decesul muzicantului spunând că a avut o lungă problemă medicală, potrivit BBC. Nu au fost oferite alte detalii.







„Family Man”, așa cum era cunoscut, s-a născut în 1946 și a crescut în Kingston, capitala statului Jamaica.

Aston Barrett a fost o figură cheie în promovarea curentului reggae. A apărut în aproape toate albumele Wailers, dar a cântat și pentru Burning Spear, Peter Tosh și multe alte trupe.

Aston Barret a devenit faimos ca membru al Upsetters și s-a alăturat trupei lui Bob Marley în 1974.

Basistul trupei lui Bob Marley a murit la vârsta de 77 de ani.







Un film biografic despre Bob Marley aduce mesajul muzicianului noilor generaţii, spune fiul artistului.







Bob Marley, celebru pentru hituri precum ''No Woman, No Cry'', ''Jamming'' şi ''I Shot the Sheriff'', interpretate alături de The Wailers, s-a născut în Jamaica în 1945. El a murit de cancer în 1981, la vârsta de 36 de ani.

Familia lui Bob Marley speră că noul film biografic dedicat acestui superstar al muzicii, care a popularizat genul reggae prin melodii antrenante şi versuri cu tematică socială, va aduce din nou în atenţia publicului personalitatea muzicianului.







''Bob Marley: One Love'' este produs de soţia muzicianului, Rita Marley, alături de copiii cântăreţului, Ziggy şi Cedella, iar producătorul executiv este Brad Pitt.

Pelicula este regizată de Reinaldo Marcus Green, cunoscut pentru ''King Richard'', şi îi are în distribuţie pe actorii britanici Kingsley Ben-Adir şi Lashana Lynch, care dau viaţă pe ecran lui Bob şi Ritei Marley.