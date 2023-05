Alina Laufer: „Ce cadou să mai îmi facă Ilan? E suficient că mai stă cu copiii”

Zilele trecute, Alina Laufer a împlinit 40 de ani. Vedeta a preferat să sărbătorească alături de copiii și părinții ei, așa că a petrecut weekend-ul la casa familiei ei din județul Prahova. Fosta prezentatoare TV și-a construit o vilă în comuna Cornu, acolo unde merge cu copiii în zilele libere.







Când vine vorba despre cadourile primite, Alina Laufer a spus că a avut parte de o surpriză plăcută din partea Karinei, fiica acesteia din căsnicia cu Jorge. În vârstă de 14 ani, Karina i-a cumpărat mamei ei câteva piese vestimentare, căci cele două au gusturi similare în materie de modă:







„Ne-am plimbat și am sărbătorit acasă, cu ai mei. Mama m-a răsfățat și

mi-a făcut tortul preferat pe care mi-l face în fiecare an, pentru că știe că îmi place, de biscuiți, cu vișine din vișinată, și o negresă foarte bună care este specialitatea ei. Ce cadou să mai îmi facă Ilan? E suficient că mai stă cu copiii. Karina mi-a luat niște haine din mall. Știe ea ce să îmi cumpere și ce îmi place, are deja 14 ani și jumătate, și-a luat buletinul. A fost puțin cam haos cu copiii, nu am reușit să facem poze, dar important este că ne-am simțit bine! E greu să faci poze cu ei, nu se sincronizează, când se uită unul, întoarce capul celălalt și tot așa. Îmi doresc să mergem într-o vacanță, dar cred că cel mai probabil vom pleca la mare. Gemenii sunt bine, aleargă prin curte, mănâncă într-una, le amestecă pe toate, cârnați, pepene, înghețată. Sunt foarte activi și ne țin în priză”, a povestit Alina Laufer, potrivit click.ro.