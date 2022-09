Anca Serea a mers în vacanță cu cei cinci copii fără Adrian Sînă. Ce se întâmplă între cei doi

„Adrian este într-un turneu de 10 zile în India și o să vină, din păcate, după prima zi de școală, pe 6 septembrie”, a explicat Anca pentru sursa citată. Astfel că Anca a recunoscut că în prima zi de școală va fi singură cu cei patru copii. „Da, cu cei 4 școlari. De fapt sunt cu 6, pentru că este și Leah și este și David. Este o premieră că Leah va merge și ea la grădiniță, a făcut 3 ani.”, a adăugat Anca Serea.

Anca Serea și-a petrecut vacanța la Viena, împreună cu 5 dintre copiii săi. Nu i-a însoțit însă și Adrian Sînă, așa cum se întâmpla de fiecare dată.„A fost o vacanță mult așteptată și binemeritată, împreună cu cei 5 copii ai mei, inclusiv cu David. A fost o vacanță foarte frumoasă, pentru că de fiecare dată când suntem cu toți, lucru care se întâmplă mai rar, pentru că David este plecat, mă bucură foarte mult și îmi place că se sudează cumva mai mult relațiile între frați și David este super matur, ne-am descurcat foarte bine.Debutul a fost mai greu pentru că am pornit undeva pe la ora 16.00 din București și am făcut foarte mult. În mod normal facem cam 9-10 ore până la Viena, dar de data asta, din păcate, au fost cele două accidente de pe Valea Oltului și am stat în trafic 4 ore pentru cei 3 km. Dar asta este, slavă Domnului că am ajuns cu bine. Și astăzi am avut doar două ore jumate de somn, pentru că am ajuns la ora 7.00 dimineața”, a povestit Anca Serea