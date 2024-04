Apărarea prosperităţii şi securităţii, o prioritate pentru Ursula von der Leyen

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, candidata Partidului Popular European (PPE) la alegerile europene din iunie, a subliniat, la Atena, importanţa apărării prosperităţii şi securităţii în Europa în faţa atacurilor Rusiei, transmite agenţia AFP.„Mizele următoarelor alegeri sunt considerabile. Europa noastră paşnică şi unită este pusă sub semnul întrebării mai mult ca oricând”, a declarat Ursula von der Leyen într-un discurs în faţa celui de-al 15-lea congres al partidului de dreapta elen Noua Democraţie (ND), aflat la guvernare.„Rusia nu caută doar să şteargă Ucraina de pe faţa pământului, agresiunea Rusiei este mai amplă, cu atacuri hibride împotriva Europei, manipularea reţelelor sociale sau folosirea ca armă a migranţilor”, a apreciat ea.În timp ce sondajele prevăd o ascensiune a extremei drepte la alegerile europene din 9 iunie, preşedinta Comisiei Europene a avertizat că „prietenii lui Putin încearcă să ne rescrie istoria fie sub masca populiştilor, sau a demagogilor, fie că este vorba de partidele de extremă dreapta AfD (Alianţa pentru Germania), Adunarea Naţională din Franţa (RN) sau Konfederacja din Polonia”.„Ei vor să ne distrugă Europa. Şi nu vom lăsa niciodată să se întâmple asta”, a lansat ea. „Datoria noastră este să ripostăm, apărăm Europa. Apărăm democraţia. Apărăm prosperitatea şi securitatea”, a declarat candidata PPE.Ursula von der Leyen a reiterat necesitatea creşterii cheltuielilor pentru apărarea europeană şi a lăudat „sprijinul inestimabil” al prim-ministrului elen Kyriakos Mitsotakis, a cărui ţară se numără printre cei „care arată calea”, dedicând peste 2% din Produsul Intern Brut pentru apărare.„Grecia este prima etapă a campaniei mele şi nu-mi pot imagina un punct de plecare mai bun”, a insistat preşedinta Comisiei Europene, care a fost invitată la congresul ND.XXXReforma amplă a politicii europene privind migraţia, care înăspreşte controlul asupra sosirii migranţilor în Uniunea Europeană şi prevede un sistem de solidaritate între statele membre în primirea solicitanţilor de azil, va fi supusă, miercuri, 10 aprilie, votului final al eurodeputaţilor.Parlamentul European se va pronunţa asupra unei serii de texte ce alcătuiesc „Pactul privind migraţia şi azilul”, bazat pe o propunere prezentată de Comisia Europeană în septembrie 2020 şi care prevede o reformă a regulilor în domeniul azilului şi migraţiei după ani de divizări şi tensiuni între ţările membre.